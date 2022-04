El coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, está convencido de que la sociedad no percibe a su partido de la misma manera desde que gobierna "porque ha visto que las políticas y las formas de gestionar y el talante que ha tenido este Gobierno y nuestro presidente lo hace un partido de la tierra, un partido de Andalucía".

En una entrevista con la Agencia EFE, Repullo ha afirmado que esa, a lo mejor, era "la perspectiva, hasta el momento de no gobernar, que la gente no tenía" y que ha trasladado con la gestión desde la Junta de Andalucía desde que formó gobierno en enero de 2019.

"Ahora mismo tenemos que ser un partido más transversal, que crezca mucho más por las bases y llegar a mucha más gente que, a lo mejor, antes no quería estar con nosotros, pero cuando se ha visto cuál es el recorrido que tenemos en el Gobierno somos mucho más llamativos", ha aseverado.

A Antonio Repullo Milla (Cádiz, 1975) el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ofreció la responsabilidad orgánica de nueva creación en el PP andaluz tres días antes del congreso regional de noviembre pasado, la coordinación general, el número tres en el escalafón, tras el propio Moreno y la secretaria general, Loles López, un esquema ahora clonado a nivel nacional y que ha colocado al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en la misma responsabilidad en la sede de Génova, 13.

De aquella llamada, Repullo, abogado en ejercicio desde 2003 hasta que en 2012 accedió a su primera responsabilidad pública en el único gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, se queda con que el presidente "fue extremadamente humano, me dijo que me lo pensase bien, que era un salto cualitativo y que me iba a dar lugar a estar viajando mucho tiempo por Andalucía, a dejar de lado responsabilidades familiares, sabía que tenía tres niños con edades de mucho jaleo por delante".

Por eso, destaca "la humanidad con la que me lo planteó, porque se ocupó más de mi parte personal que de la parte política que quería que asumiese".

Desde que Moreno llegó a la presidencia, Repullo es el delegado del Gobierno regional en Córdoba y en noviembre le dijo que "políticamente quería reforzar el partido, era una situación en la que nos encontramos con un Gobierno en los que gran parte de los que estaban en la estructura interna del partido tenían obligaciones de gobierno, buena parte del Gobierno recaía en personas que habían estado en la (dirección) regional y lo que me encargó fue que asumiese esa parte, para compensar un déficit que era importante en un momento en que era se aproximaba un año que era electoral".

El encargo, reconoce, es que "quería tener una estructura sólida para afrontar esas elecciones, sacar el mejor resultado posible y mantener el Gobierno de la Junta de Andalucía", de ahí de que ahora su ilusión pase, "en los próximos años", por "ayudar a hacer un partido más fuerte. Estamos hablado de una región que es como muchos países de Europa, que tiene un amplio margen de maniobra y mucho recorrido todavía, pese a la gran labor que se ha realizado hasta ahora por la (dirección) regional del PP", apunta para no dejar atrás el trabajo de sus predecesores.

En la práctica, concreta el coordinador del PP andaluz, "es hacer un partido mucho más fuerte, que vaya de la mano y que de alguna manera ayude al Gobierno de Juanma Moreno a llegar sitios donde el Gobierno no puede llegar, aprovechar las estructuras que tenemos internas en cada uno de los municipios, ya sean grande o pequeños, de toda Andalucía".

De ahí, que de que no le ilusione, subraya, "nada más ahora mismo" en política porque "es un trabajo lo suficientemente importante como para que sea incompatible con cualquier otra aspiración política".

De cara a un futuro inmediato, el PP andaluz tiene dos incógnitas en el horizonte. La primera, si necesita hacer coalición con Vox para gobernar, lo que Repullo despacha desde el convencimiento de que "tenemos un partido muy sólido, muy bien estructurado y ahora, encima, tenemos un partido con histórico en el Gobierno, con muchísima ambición y con una carta de presentación a todos los andaluces que puede hacer perfectamente que podamos gobernar no en el modelo Castilla y León (en coalición con Vox), sino en el modelo Madrid (en solitario)".

Y para la segunda, qué hacer con los huérfanos de la debacle electoral que las encuestas vaticinan a sus actuales socios de gobierno de Ciudadanos, tira de manual: "Tenemos un partido lo suficientemente amplio como para no tener que buscar en ningún sitio, pero siempre transmito el mismo mensaje, este es un partido que se tiene que ensanchar lo más posible".