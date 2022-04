Cabañuelas electorales

Por riguroso orden de llegada, en los últimos siete días han visitado Córdoba la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el presidente andaluz, Juanma Moreno. Y, ¡ojito!, todavía no se han convocado las elecciones en Andalucía: prepárense que vienen curvas.

El líder del PP-A, que en realidad lleva hablando del adelanto electoral desde que cursó los estudios de EGB en el Giner de los Ríos de Málaga, dijo en Córdoba que se tomará la Semana Santa de periodo de penitencia y reflexión (una manera fina y elegante de decirle a los periodistas: dejadme descansar unos diítas, hombre ya, por favor) y admitió que tiene opiniones enfrentadas en su propio gobierno sobre si adelantar a junio o dejar para otoño la cita con las urnas y agotar la legislatura andaluza.

Así, por ejemplo, ha escuchado la opinión de Juan Bravo, consejero de Hacienda, que antes de irse a Madrid con Feijóo le ha recomendado 500 veces que convoque ya, porque sin presupuesto esto va a ser un lío en 2023 (lo volvió a decir en Córdoba cuando vino a presentar el proyecto para los antiguos juzgados); y ha oído la versión del vicepresidente, Juan Marín, que viendo el último barómetro electoral, en el que Ciudadanos perdería 19 de sus 21 parlamentarios si fuésemos ya a votar, le habrá dicho a lo Juncal: «Juanma, la prisa para los delincuentes y para los malos toreros».

Para las cábalas: la Feria de Córdoba es del 21 al 28 de mayo y no queremos campaña electoral

Precisamente Juan Marín ha elegido venir a Córdoba el 14 de mayo para celebrar una suerte de refundación del partido naranja como formación «de centro y andalucista» , en un intento de relanzar la marca asociándola a su gestión en la Junta de Andalucía. No sabemos si les funcionará el invento o si el efecto Macarena Olona, otra candidata que se está haciendo mucho de rogar, acaba barriéndolo todo cual temporal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centró precisamente ahí la borrasca nacional, en la disyuntiva en la que a su juicio nos sitúa la invasión de Ucrania: «O Europa o la ultraderecha», «o Putin o la democracia y la libertad», señaló en un mitin en la asamblea confederal que la UGT celebró en Córdoba con 2.000 enlaces sindicales y en la que apuntó sin ambages las conexiones entre el oligarca ruso y partidos como Vox, descreídos de la UE, a los que estaría financiando con la única finalidad de desestabilizar el tablero europeo.

Al presidente, por cierto, lo tuvieron que esperar sin comer la mayoría de los sindicalistas de la asamblea porque aterrizó a una hora muy mala (14.55 horas) en el aeropuerto de Córdoba. También es verdad que hizo el trayecto de la carretera del aeropuerto -con la de rotondas que tiene, se ve que no lo multan- al Palacio de Deportes Vista Alegre en un tiempo récord, llegó a las 15.06. Este esprint lo agradeció con fruición el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que hacía de telonero hablando en bucle y no sabía ya el buen hombre ni qué contar. Para la próxima, compañeros del metal, o se contrata a una orquesta y se pone una barra o se trae a este hombre para inaugurar.

En Capitulares, tenemos en pie de guerra a la plantilla de los bomberos (que han puesto en venta simbólicamente los dos parques para protestar porque, entre otras cosas, dejarán de cobrar un plus) y a los trabajadores de los museos municipales, que, de momento, han convocado una huelga entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección por conflictos con Recursos Humanos respecto al cuadrante.

También tienen zozobra los caseteros de la feria, ya que con la subida de los precios temen no poder montar caseta, por lo que han pedido al Ayuntamiento que les devuelva la fianza que tienen que depositar con antelación si eso termina ocurriendo. El Ayuntamiento ha dicho que lo estudiará.

Hablando de feria. Para las cabañuelas electorales que Juanma Moreno tiene que hacer entre paso y torrija, le informamos de que en Córdoba la fiesta cae del 21 al 28 de mayo y que ahí no queremos oír hablar ni de campaña electoral ni de candidatos. Por lo demás, ya que antes hemos citado a Juncal, decirles a los señores políticos eso de «suerte y al toro», y que, tranquilos, pasará lo que tenga que pasar. Ah, y que si están asustados por si sus partidos no van a contar con ellos en la lista electoral, otra recomendación del maestro Paco Rabal que ayuda a enfrentarse al vacío existencial: «Yo tenía un amigo periodista que, además de maricón (cosas de las series de televisión de los 80, lo tenemos que contextualizar), tenía muy mala leche. Me enseñó todas las palabras que quieren decir miedo, así te acostumbras y las espantas, porque lo conocido no asusta. Tantas veces me las repitió que terminé por aprendérmelo de memoria: temor, recelo, rescoldo, aprehensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, jindama, pavor, mieditis, espanto, terror, susto, horror y repullo (Antonio, tú no, tú no)». Así que ya saben: a repetir como Juncal.