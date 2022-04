El Consejo de Distrito de Villarrubia como máximo represente del movimiento ciudadano, muestra su "indignación y repulsa", a las respuestas dadas por el Gobierno central a los grupos parlamentarios que últimamente nos han visitado y preocupado por la situación y condiciones de la movilidad y accesibilidad en nuestro barrio y más en concreto sobre los pasos existentes para pasar o acceder de la zona de la azucarera (zona sur del barrio ) a la zona norte que es por la que transita la A-431, así como desde el Veredón de los Frailes a la zona norte de Villarrubia.

En un comunicado difundido este domingo, el consejo indica que "no es de recibo que en el siglo XXI sigan existiendo barreras arquitectónicas infranqueables e ilegales, por las que debemos de transitar diariamente las personas que pueden, pues hay muchas que no pueden y han de recurrir a familiares o vehículos para ello". Añade el órgano de representación vecinal que "la construcción de los dos pasos subterráneos, que transitan de la zona sur de Villarrubia y del Veredón de los Frailes hacia la zona norte de Villarrubia que es en la que se encuentran los médicos, farmacias, colegios de primaria, bancos, etc, se construyeron sin cumplir en su momento las normas de movilidad y accesibilidad y por supuesto en la actualidad no cumplen las establecidas por la Junta de Andalucía, constituyéndose en dos barreras arquitectónicas que las personas de Villarrubia llevan padeciendo desde el años 1992.

El presidente del Consejo, Juan Miguel Caballero, anuncia que "no vamos a parar hasta conseguir que se construyan unos pasos que sean accesibles y permitan la movilidad de todas las personas de Villarrubia. Queremos unos pasos elevados, con ascensores y una pasarela por lo alto de las vías que no supongan barreras arquitectónicas para nadie".

Además, el consejo anuncia que "nos volveremos a manifestar, a salir a la calle y no descartamos otros tipos de acciones incluso las judiciales contra aquellos y aquellas que no atienden estas justas reivindicaciones y nos condenan a sufrir las barreras día tras día, pues el malestar y la indignación de las personas que habitan Villarrubia es importante".