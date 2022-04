La delegación de Córdoba de la Fundación Prolibertas ha dado a conocer las actividades de las jornadas Movilizarte 2022, que se desarrollarán los días 11,12 y 13 de abril con la participación de miembros de la Red Cohabita, formada por la administración local y entidades que intervienen con personas en situación de sinhogarismo.

Estas jornadas, en su quinta edición, se llevan a cabo con el fin de fomentar la participación social de las personas sin hogar en Córdoba, buscando el ejercicio de su ciudadanía con plenos derechos y en igualdad de condiciones de sus convecinos y convecinas de la ciudad. Este evento pretende proporcionar momentos de encuentro, de convivencia y promover el acceso a la cultura y a un ocio saludable.

El lunes 11, comenzaremos con la visita a la Real Colegiata de San Hipólito, donde se disfrutará de un desayuno ofrecido por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, a la que agradecemos su colaboración. Posteriormente se realizará la visita cultural a la Colegiata para así conocer la historia de esta y la labor social que la Hermandad desarrolla. A continuación, se llevará a cabo una visita institucional a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde nos recibirá el Delegado D. Antonio Repullo, al que agradecemos su recibimiento y atención para que las personas se sientan también partícipes de las instituciones públicas.

El martes 12, se pondrá en marcha nuestro encuentro lúdico-deportivo en las instalaciones deportivas de Salesianos. Damos gracias a Fundación Don Bosco por la tramitación y solicitud de las pistas, y también al Club Deportivo Salesianos Córdoba por la cesión de las instalaciones.

El miércoles 13, para terminar estas jornadas, ponemos broche final con la visita al C3A (Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía), un lugar en el que las personas participantes podrán conocer uno de los principales recursos culturales con los que cuenta la ciudad de Córdoba.

Estas jornadas se incluyen dentro del programa red47, financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, en su objetivo de fomentar la participación social y el protagonismo de las personas en situación de sin hogar en Córdoba, condiciones absolutamente necesarias sin las cuales, no es posible hablar de ciudadanía. Las personas sin hogar no disfrutan de una posición de igualdad con respecto a los demás ciudadanos y ciudadanas debido a que no tienen las mismas oportunidades y tampoco tienen una igualdad en los resultados.