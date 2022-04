Los ortodoxos ucranianos de Córdoba se preparan para la Pascua

Los ortodoxos ucranianos no tienen dónde rezar en Córdoba. En la ciudad no existe ninguna iglesia con servicio para esta confesión religiosa que es mayoritaria en esta población. A diferencia de Málaga, Sevilla o Madrid, donde sí hay, Córdoba suele celebrar una misa en el mes de octubre, a la que acuden los interesados. Según Roslana y Anna, dos ucranianas residentes en Córdoba, hay un sacerdote ortodoxo, «pero es ruso y en este momento nadie quiere verle porque la sensibilidad está a la flor de piel».

La Diócesis de Córdoba no tiene constancia de que en ninguna iglesia de la ciudad se ofrezca servicio ortodoxo si bien recuerdan que también hay emigrantes y refugiados ucranianos católicos que asisten a los oficios con el resto de cordobeses y que recientemente un sacerdote ucraniano, Svyatdslav Myronyuk, celebró en Lucena, donde él acompaña a esta comunidad, una oración por la paz con población procedente también de Cabra, Benamejí, Luque.

Católicos y ortodoxos son cristianos, pero no comparten la mismas creencias, ni el mismo calendario o liturgia. Los católicos se guían por el calendario gregoriano y los ortodoxos, por el juliano. Los dogmas son distintos y en la práctica religiosa, unos y otros se santiguan en sentido inverso; los católicos se bautizan derramando agua sobre la cabeza, comulgan con pan y vino y tienen Primera Comunión mientras los ortodoxos no tienen este sacramento, se bautizan introduciendo al niño en la pila bautismal y comulgan con pan no amasado y sin vino. En cuanto a las celebraciones también hay diferencias importantes. Mientras la Navidad da comienzo para los católicos el 25 de diciembre, los ortodoxos la celebran el 7 de enero, lo que retrasa el resto de fechas, entre ellas, el domingo de Resurrección, que este año tendrá lugar el 17 de abril para los católicos y el domingo 24 para los ortodoxos, que celebran la pascua en lugar de la Semana Santa.

Este año de transición tras la pandemia, en el que la Semana Santa volverá a celebrarse en Córdoba con el recorrido de las imágenes por las calles, los ortodoxos se preparan para la celebración de la Pascua. Algunos ucranianos están pensando en celebrarla al modo tradicional de su país, con una jornada de convivencia en el campo, la preparación del pan dulce, un asado y decoración de huevos de pascua. «Aún no tenemos nada organizado», explica Anna, «todavía es pronto, pero es muy posible que hagamos algo con los niños, ya que la mayoría de los ucranianos son personas muy religiosas».

Tras solicitar los permisos necesarios, la comunidad ucraniana confirmó este miércoles que el sacerdote griego católico de Lucena, Svyatdslav Myronyuk, ofrecerá una misa de Pascua para ellos el día 24 a las 7 de la mañana en la iglesia de la Inmaculada, en Ciudad Jardín. Según indicaron, los sacerdotes griego católicos dependen del Vaticano, pero preservan las tradiciones ortodoxas por lo que las personas de Ucrania tienen plena confianza en ellos.

Elena, otra ucraniana ortodoxa afincada en Córdoba desde hace más de una década, ha explicado que "en este momento, todos los refugiados católicos y ortodoxos ucranianos que están llegando a Córdoba estamos unidos ante todo lo que está pasando, independientemente de la religión».