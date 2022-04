La asociación de consumidores Facua ha denunciado a 11 gasolineras de Córdoba por subir sus precios en cinco céntimos o más el día que entraron en vigor los descuentos implantados por el Gobierno de España, el pasado 1 de abril, para paliar el fuerte aumento del precio de los combustibles.

A través de un comunicado, Facua ha informado este jueves de que, en total, ha presentado denuncias ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra 230 gasolineras localizadas en 37 provincias de 13 comunidades autónomas.

Según detalla, el viernes pasado las estaciones de servicio denunciadas aplicaron incrementos de, al menos, cinco céntimos, que es el recorte de márgenes que tiene que aportar el sector, de acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Facua obtuvo los datos en las mañanas de los días 31 de marzo y 1 de abril, a través del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre otros aspectos, la asociación apunta la sospecha de que hay provincias donde distintas estaciones de servicio han alcanzado acuerdos para subir los precios de forma simultánea. Andalucía es la región con mayor número de estaciones denunciadas, con 65. Cuatro se ubican en Almería; cinco, en Cádiz; 11, en Córdoba; 12, en Granada; cuatro, en Huelva; nueve, en Jaén; tres, en Málaga, y 17, en Sevilla.

En cuanto a las empresas, la asociación de consumidores detalla que, de las 230 estaciones de servicio denunciadas, 26 pertenecen a Repsol. En segundo lugar aparece ES Carburantes, con 12; seguida de Farruco, con 10; Cepsa, con ocho; Galp, con siete; Maxoil, con seis, y BP, con cuatro. Agla, Avia y Petronor tienen tres estaciones denunciadas; Ballenoil y Campsa, dos cada una, y cierran el listado Petrogas y Shell con una. Además de estas cadenas, se ha denunciado a 142 gasolineras independientes.

Descuentos de 20 céntimos como mínimo

Facua recuerda que las gasolineras tienen que repercutir a los consumidores una bonificación de, al menos, 20 céntimos, impuestos incluidos, sobre el precio de venta al público de la gasolina y el gasóleo respostado entre los días 1 de abril y 30 de junio. De ellos, 15 céntimos les serán devueltos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

También precisa que los precios que se informan al público en las estaciones de servicio no incluyen este descuento. El artículo 16 del real decreto-ley indica que en las instalaciones "se deberá publicitar el precio de venta al público del producto antes de aplicar la bonificación".

Reivindican el cumplimiento generalizado

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, afirma que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio monitorea a diario la evolución de los precios a nivel nacional y "se evidencia que no hay esa subida de media, otra cosa es que haya estaciones que sí lo hayan hecho puntualmente", señala.

En esta línea, recuerda que la provincia tiene alrededor de 200 gasolineras y, como patronal, no tienen constancia "de que se hayan subido los precios de forma artificial con carácter general". Además, indica que "si hubiera estaciones que hubieran actuado así, sufrirán las consecuencias de la falta de competitividad y podrían perder clientela", asegura.

Rafael Larrea subraya que "somos contrarios a las subidas artificiales de precios, porque estamos con el objetivo marcado por el Gobierno de mantener los precios lo más reducidos posible". También confirma que estas empresas están recibiendo ya los anticipos (para poder financiar los descuentos a sus clientes) y se están subsanando los problemas administrativos aparecidos en algún caso para acceder a ellos.

Por otra parte, detalla que no tienen constancia de que en Córdoba haya estaciones de servicio que no estén aplicando la rebaja y admite que "es posible que haya todavía problemas informáticos en algunas estaciones que puedan no emitir el ticket de manera correcta, pero hay un periodo de adaptación hasta el 15 de abril". En los últimos días, algunas gasolineras cordobesas han informado de su cierre durante el tiempo necesario para adaptar los sistemas informáticos "y no sabemos si han vuelto a abrir", comenta Rafael Larrea.