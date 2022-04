La Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba ha probado este miércoles por unanimidad sumarse a la iniciativa legislativa popular (ILP) para reducir la ratio en todos los niveles educativos en Andalucía con el objetivo de reunir 40.000 firmas que permitan celebrar el debate en el Parlamento andaluz de la disminución del número de alumnos por clase en Infantil, Primaria, ESO, Formación Profesional y Bachillerato.

El pleno de la Junta de Personal Docente no Universitario -que está formado por 41 miembros y que integra a los sindicatos CSIF, Ustea, Anpe, UGT, CCOO y SIEP - ha decidido apoyar esta campaña para «convertir la bajada de la natalidad en una oportunidad para mejorar la educación personalizada, combatir el fracaso escolar, junto con mantener las unidades educativas y no eliminar ninguna», explicó el presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, Antonio Rafael López.

El planteamiento de esta iniciativa legislativa popular es bajar en cinco alumnos por clase la ratio actual en todos los niveles educativos. De esta forma, la ratio máxima en educación Infantil y Primaria se quedaría en 20 alumnos; en 25, en ESO y FP; y en 30, en Bachillerato. La web para firmar es bajadaderatioya. org .

Especial hincapié se ha hecho en el pleno en disminuir la ratio máxima con alumnado de necesidades especiales, puesto que «si todos los alumnos precisan de una atención personalizada del profesor en el caso de alumnos con necesidades especiales aún más», ha apuntado Antonio Rafael López.

También se ha acordado pedir a la Administración pública que la relajación en las medidas sanitarias para la pandemia venga acompañada de una «normalización» en los trámites administrativos que tienen que hacer los ciudadanos. Es decir, según ha explicado el presidente, «que se vuelven a abrir los edificios públicos y que dejen de ser búnkeres».

Antonio Rafael López ha apelado a la dificultad existente de llevar a cabo muchos trámites administrativos por internet, ya que muchos de los ciudadanos carecen de acceso a este medio.