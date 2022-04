El Palacio de la Merced ha sido este miércoles el escenario del Festival Internacional 'Playing Maths', que ha aunado a estudiantes de secundaria de centros de toda Córdoba, Andalucía, así como de Italia y Rumanía en torno a diferentes mesas con juegos que buscaban relacionar las matemáticas con diferentes disciplinas. Se trata de un proyecto enmarcado en el programa Erasmus y con el que colabora el centro Europe Direct Córdoba, adscrito a la Delegación de Juventud y Deportes.

El IES Trassierra es el centro coordinador de esta actividad, con 52 estudiantes y 16 profesores de 6 centros educativos europeos implicados mientras que, simultáneamente, 20 alumnos y 2 profesores del Trassierra se encuentran en Marsella trabajando según los objetivos de este proyecto que, en Córdoba, no se limitará solamente a este festival, ya que durante toda la semana los alumnos seguirán trabajando según los objetivos de Maths Everywhere, Crece Europa y Move to Learn.

Además del IES Trassierra, centro coordinador, participan como socios el IIS Enrico Fermi (Montesarchio, Italia); el General Lyceum of Ilion (Atenas, Grecia); Rigas 25.vidusskola (Riga, Letonia) y Galatasaray Lisesi (Estambul, Turquía).

A lo largo del Patio Blanco del Palacio de la Merced, los estudiantes de estos centros asociados se han colocado tras varias mesas interactivas, cada una de ellas enfocadas en diversas temáticas que mantienen mayor relación con las matemáticas de lo que se suele percibir habitualmente. El arte, la filosofía o la topología han sido algunas de las temáticas elegidas para poner a prueba el ingenio, la lógica e incluso la valentía de los estudiantes que, curiosos se han acercado a las propuestas.

La actividad cuenta con la colaboración del grupo de profesores Matemáticas en la calle, perteneciente a la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales.

Roberta Cova Caiazzo enseñaba a un grupo de alumnos de El Tablero a componer formas poliédricas a base de modelos de cartón, unidos con gomas elásticas. El resultado era una serie de modelos que no tenían nada que envidiar a los planteados en su día por Da Vinci.

En otra de las mesas Sergio Jiménez, del instituto Trassierra, ponía a prueba la paciencia de los que se acercaban con un juego de probabilidades construido con canicas sobre una base de chinchetas. "Me gustan las matemáticas, pero lo mejor de esta experiencia ha sido abrirme a otros estudiantes, conocer a otra gente, y ganar fluidez en el idioma", comentaba el joven, que anteriormente estuvo en Grecia como participante de este programa Erasmus.

Mientras un compañero de Sergio retaba la vista de unas estudiantes italianas, que debían averiguar cuántas pelotas blancas había dentro de un tarro transparente, sin contarlas una a una, los problemas numéricos, los puzles de madera y los juegos de cálculo se esparcían por otras zonas del patio.

"Creo que este programa es genial si te gustan mucho las matemáticas, porque no solo hacemos esta feria. Ayer, por ejemplo, estuvimos con estudiantes extranjeros haciendo problemas en la calle, así que si no disfrutas las matemáticas quizá te cueste un poco más", explicaba Mario Moreno Barrueco.

A lo largo de la mañana han pasado por la feria otros estudiantes de institutos de Córdoba capital y provincia como el Ángel de Saavedra, Fidiana, El Tablero, Séneca, Medina Azahara, Luis de Góngora, Zoco, López Neyra, Florencio Pintado (Peñarroya-Pueblonuevo), Antonio Gala (Palma del Río), Inca Garcilaso (Montilla) y La Soledad (Villafranca). Todos se han atrevido a situar los números fuera del aula, para comprobar que probablemente sea en el exterior donde esté más presentes.