Ya queda poco para el Domingo de Ramos y crece el interés por conocer la previsión meteorológica para ese día y el resto de Semana Santa. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, no se ha atrevido este martes a hacer previsiones más allá de una semana, en base a los modelos numéricos con los que trabaja la Aemet. Por ahora, lo más probable es que el Domingo de Ramos se podrá disfrutar del sol y de temperaturas altas en Córdoba, asegura López Cotín, que precisa que, tras las lluvias que se están registrando este martes en la provincia cordobesa, a partir del miércoles 6 de abril la situación se irá estabilizando.

Este experto ha expuesto que la segunda mitad de la presente semana estará marcada por un clima más estable, con claros cada vez más grandes, pero sin perder al cien por cien la nubosidad que ha habido en días anteriores. Además, López Cotín indica que la Aemet prevé durante esta semana una progresiva subida de temperaturas propia de la estación primaveral, ascenso muy considerable en Córdoba que podría alcanzar los 30 grados de máxima el Domingo de Ramos.

La situación cambia el Lunes Santo

En concreto, de momento las temperaturas que recoge la Aemet para el Domingo de Ramos en Córdoba son 28 grados de máxima y 9 de mínima, en el caso de la capital. De este modo, la Semana Santa comenzará con tiempo estable en la provincia cordobesa. Sin embargo, a partir del Lunes Santo la situación podría cambiar en Córdoba, ya que la Aemet prevé que los cielos se vuelvan más nubosos, con una probabilidad de precipitaciones del 70% y unas temperaturas que oscilarían entre los 22 grados de máxima y los 12 de mínima.

Otros portales meteorológicos, como es el caso de eltiempo.es, que realizan previsiones del tiempo a 14 días, recogen la probabilidad también de lluvia en Córdoba para Lunes y Martes Santo, estimando que podrían registrarse el lunes unos 12 litros por metro cuadrado y el martes, 11 litros, siendo más posible esa lluvia el martes en la franja de mañana, pues ya a partir del Miércoles Santo, según eltiempo.es, no llovería ningún día.

Luis Fernando López Cotín aconseja consultar a diario las previsiones que realiza la Aemet, ya que los modelos numéricos no son muy fiables en un plazo superior a una semana, sobre todo en primavera. "Previsiones en un plazo máximo de siete días se consideran razonables, porque tienen un grado de fiabilidad bastante alto, pero no debemos ir más allá en el tiempo", aclara. Por este motivo, López Cotín no se ha aventurado a avanzar en el día de hoy si lloverá o no a partir del Lunes Santo en Córdoba, pues sólo se sabe que tras el Domingo de Ramos llegará una nueva borrasca a Andalucía, que por ahora no se sabe qué impacto tendrá en la provincia cordobesa.

Por otro lado, el delegado de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla ha recalcado que el pasado mes de marzo ha sido lluvioso, frente al seco invierno y queda esperar lo que va a dar de sí en cuanto a precipitaciones el mes de abril.