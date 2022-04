El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido la constitución de una comisión para avanzar en la disolución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), algo a lo que se comprometió el alcalde, José María Bellido, a cambio del apoyo de esta formación a los presupuestos municipales del 2022. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, urge a la constitución de este grupo de trabajo que a su juicio debería estar formado por técnicos y políticos para avanzar en la disolución de este organismo municipal creado en el anterior mandato. “Entendemos que el siguiente paso es la constitucion de una comisión que trabaje en su disolución con presencia técnica y política”, ha asegurado la concejala.

En esta línea, Vox critica que no se avance pese a que el alcalde y su teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, accedieron hace unos meses a su disolución públicamente y que aunque de una manera menos clara que la que hubieran querido se plasmó en la memoria de Alcaldía que incluye el propio presupuesto.

Asimismo, Vox entiende que no es lógico que pese a esta decisión, el Imtur siga dando pasos para adjudicar pliegos que incluso se extiendan al siguiente mandato “hipotecando” al gobierno que salga en las próximas elecciones municipales del 2023. En concreto, Paula Badanelli se ha referido a un pliego de promoción de la gastronomía local que la presidenta del Imtur, Isabel Albás (Cs), quiso aprobar la semana pasada en el consejo de administración del instituto, que asciende a unos 200.000 euros y que tiene un periodo de vigencia hasta 2023. Para Vox no es lógico querer aprobar este pliego y estar comprometidos con la disolución del Imtur. Badanelli considera, además, que el pliego que se retiró del orden del día finalmente tiene un “cierto tufillo” porque insiste en la promoción de la gastronomía. “Parece que solo se promocionan las cosas del comer, o del trinchar o del trincar”, ha asegurado para exigir al alcalde que paralice este pliego de contratación, que demuestre que no quiere hipotecar al próximo gobierno y sobre todo, que demuestre “que sus compromisos con Vox son reales y no volverá a engañarnos”.