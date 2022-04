La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafaela Crespín, ha instado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a convocar elecciones, ya que "si el PP está en un lío orgánico y van a abandonar Andalucía al no estar en lo importante y en lo urgente, es mejor entonces que convoquen elecciones y nos permitan a los socialistas ganar la confianza de los ciudadanos", ha declarado Crespín.

La representante socialista ha realizado dichas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Córdoba, donde ha querido responder a la intervención en la que el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, daba por agotada la legislatura andaluza. "Si eso es así y no quiere trabajar, lo que tiene que hacer es convocar las elecciones autonómicas", ha incidido Crespín, quien asegura que el PSOE está "fuerte" y "cohesionado para ofrecer lo que los andaluces y andaluzas reclaman". En este sentido, la secretaria general ha puesto como ejemplo las medidas llevadas a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, frente a la "pasividad de Moreno Bonilla y su ejecutivo".

Crespín se ha referido asimismo al último congreso del PP en Sevilla y a la elección de Feijóo que, según Crespín, "comienza mal y no aporta nada de centralidad, nada de moderación y nada de igualdad" y que "no aclara qué va a hacer con Vox y con la ultraderecha", ha apuntado la representante socialista. Aludió también al "fichaje" de dos consejeros de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y Juan Bravo, motivo por el que Crespín advirtió directamente a Moreno que "los socialistas estaremos vigilantes para que el Gobierno andaluz esté en lo que tiene estar y no distraído en temas orgánicos".

La respuesta ante el problema de la sequía

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, llevará este martes al pleno del Senado el Plan de Choque contra los efectos de la Guerra y el decreto de respuesta ante la sequía. Unas medidas fiscales, sociales y de liquidez puestas en marcha por el gobierno central, entre las que Crespín ha destacado la reducción del 20 por ciento del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el IRPF por módulos y que está previsto que beneficie a unos 918.000 agricultores y ganaderos que verán reducidas su base imponible en más de 500 millones de euros y les supondrá un ahorro de 82 millones de euros.

A dicha medida se suma la exención de cuotas del IBI de naturaleza rústica para productores agrarios cuyas explotaciones vean reducidos sus rendimientos, así como líneas de ayudas directas, líneas de financiación e incremento de la dotación parea seguros agrarios.

En cuanto a las medidas laborales, Crespín ha incidido en el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia, así como la reducción del número de jornales necesarios, de 35 a 20, para acceder al subsidio agrario, que en el caso de la provincia de Córdoba beneficiará a 18.000 trabajadores.