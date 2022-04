«Tras el giro del Gobierno, España y Argelia tienen que ir al diálogo»

Djamel Eddine Bouabdallah (Tlemcen, Argelia, 55 años) es director general de la empresa hispano-argelina SDG Group Algérie, constituida en el 2013, y preside el Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español, impulsado en el 2011. Después del cambio de postura de España sobre el futuro del Sáhara Occidental, reivindica que «somos vecinos y necesitamos, sobre todo con la guerra en Europa, tranquilizarnos y trabajar para anticipar lo peor».

¿Por qué está en Córdoba?

Por motivos familiares, aunque también estoy invirtiendo aquí. Es un pequeño proyecto para empezar, se trata de transformación alimentaria. Hicimos una misión comercial con los empresarios del círculo, en el marco del proyecto halal. Me gusta mucho la ciudad. En cuanto empiece mi negocio aquí, voy a hacer otra misión comercial para traer más inversores si se puede, porque al final una inversión se hace cuando tenemos un clima muy adecuado y hay ventajas, por supuesto. Los argelinos están más en el levante que dentro del país, es un poco mi misión, hacer entrar inversores dentro del país, por ejemplo, en Andalucía.

¿Qué labor realizan desde el Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español?

Constituimos el círculo en el 2011, con empresas españolas que tienen presencia en Argelia y empresas argelinas. Estamos consiguiendo el título de cámara oficial de España en Argelia, cámara mixta hispano-argelina, finalizando el proceso. Con nosotros están prácticamente todas las grandes empresas españolas que tienen presencia en Argelia y también pymes. Nuestra misión es incentivar los intercambios entre empresas españolas y argelinas. Hemos hecho varias misiones comerciales en ambos países y continuamos haciéndolo. Tenemos 120 empresas en el círculo, antes de la pandemia eran 180.

¿Su proyecto en Córdoba se está materializando ya?

Sí, es un pequeño proyecto. Es una empresa, tenemos ya un taller en Mercacórdoba, que hará elaboración de productos alimentarios, sobre todo, exóticos como los dátiles. Estamos en fase de inversión y arreglando los procesos. Esperamos empezar el negocio a finales de mayo. Hablamos de una inversión de 200.000 euros para empezar. La empresa se llama Vescera SL.

¿Hay muchos argelinos residiendo en Córdoba?

Personalmente, no he encontrado. Seguro que hay algunos, estudiantes… pero no hay muchos. Están generalmente en la zona de levante.

¿Son importantes las relaciones comerciales e industriales de Argelia y España?

Sí, hay un intercambio importante entre España y Argelia, por supuesto, en gas. Hay transacciones comerciales entre ambos países desde hace mucho tiempo. Ahora estamos en una situación de crispación por el giro del Gobierno español, pero creo que vamos a superar todo esto. Por mi posición de presidente del círculo, soy un defensor de la relación entre ambos países.

¿Cómo valora este giro del Gobierno de España?

Hay un problema del gas, porque Argelia suministra el gas a España desde hace mucho tiempo, 1996, a través de un gasoducto que se llama GME, que pasa por Marruecos. Ahora tenemos otro gasoducto que se llama Medgaz, que es directo, de Argelia hacia España. Argelia decidió en octubre del 2021 no ampliar el contrato. Por razones políticas y estratégicas, ha cerrado este gasoducto tranquilizando a su cliente, España, ya que toda la cantidad va a llegar por el gasoducto Medgaz. Quizá el problema ha empezado a este nivel, pero ahora el más importante es que, después de este giro del Gobierno español, ambas partes tienen que ir hacia el diálogo para empezar a discutir y negociar todo lo que hay entre ambos países. Somos vecinos, necesitamos, sobre todo con la guerra en Europa, tranquilizarnos y trabajar para anticipar lo peor.

¿En el futuro las relaciones económicas entre Argelia y España podrían empeorar por esta situación?

Entre países, siempre hay momentos de crispación y malentendido, pero creo que en función de lo que tenemos y de lo que hemos construido conjuntamente, en unas semanas o meses vamos a volver a discutir y ver cómo salimos de esta situación.

Además del sector energético, ¿Qué otros son importantes en las relaciones económicas de España y Argelia?

España importa gas, petróleo y otros productos, hidrocarburos, esencialmente. Argelia importa carne, por ejemplo, muchos servicios. Hay muchas empresas de servicios en Argelia, sobre todo, de ingeniería. Hay un intercambio de más de cinco mil millones de euros en el 2021. Creo que entre ambos países se puede desarrollar más e ir hacia adelante.

En la constitución del clúster halal en Córdoba, que tuvo lugar en torno a junio del año 2017, se anunció la incorporación de 11 empresas argelinas que expresaron su voluntad de buscar una ubicación en la capital, ¿están instaladas finalmente?

No hay nada concreto, porque nos dijeron que había un mercado que se estaba desarrollando muy bien, el halal, y que había una empresa en Córdoba que estaba desarrollando una zona especial para este tipo de producto, pero creo que hasta el momento no hay nada.

¿Cuáles podrían ser los sectores más atractivos para las empresas argelinas en Córdoba?

Tenemos la agricultura, tenemos una empresa que se interesa por la agricultura de flores, por ejemplo. Está el tema del embalaje alimentario, muebles, farmacia. Tenemos varias posibilidades y, por supuesto, la alimentación.

¿Hay empresas cordobesas con presencia en Argelia?

Yo conocí a dos o tres en el marco de la construcción.

¿Este puede ser el principal sector de interés para ellas?

Depende, porque hablo de una época, entre el 2010 y el 2014, donde había un gran proyecto de infraestructuras en Argelia. Ahora quiere atraer inversión también. Es interesante ver una colaboración de integración industrial. Es decir, que podemos fabricar una parte en Córdoba y luego terminar una parte en Argelia. Por ejemplo, a partir de Argelia hoy tenemos la posibilidad de exportar a toda África sin aranceles o con pocos.

Ha aludido a la relación con el levante español, ¿Cómo se encuentra ahora la relación económica con Alicante?

Alicante es la ciudad de predilección de los argelinos. Yo, por ejemplo, pasaba mis vacaciones en Alicante, Benidorm, etcétera. Hay varias empresas argelinas en Alicante ahora y hay también colaboración en todos los sectores, prácticamente. También existe relación entre el puerto de Argel y el de Alicante. Hay mucha colaboración entre Argelia y Alicante.

¿Espera que esa colaboración económica pueda seguir aumentando en el futuro?

Claro. Dentro del marco de nuestro círculo, siempre constituimos clubes de negocio y tenemos uno en Alicante, está también en Madrid, y queremos hacer lo mismo en Córdoba.

En cuanto a otros territorios españoles, ¿Qué hay de la relación con Canarias?

No pienso que tengamos empresas en Canarias, pero es un proyecto, porque tenemos en cuenta que es un hub, una plataforma, de todo lo que viene de Europa hacia África. En unos meses haremos una misión en Canarias para ver cuáles son las posibilidades. Nos interesa mucho porque hay un acercamiento entre Europa y África a través de las islas Canarias y, sobre todo, en términos de servicios. Nos interesa mucho, lo sabemos.