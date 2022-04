Una marcha por la paz recorre el Vial Norte bajo una bandera de Ucrania de 14.000 globos

Con la estación del AVE de Córdoba al fondo, el lugar de llegada habitual de los visitantes a la ciudad, ha iniciado su marcha una enorme bandera de Ucrania formada por 14.000 globos, (7.000 azules y otros tanto amarillos) encabezados con unas enormes letras, también de globos, en las que lee la palabra paz. Debajo de la alfombra, que medía 7 metros de ancho por 50 de largo, un grupo de ciudadanos de todas las edades, unos ucranianos y otros cordobeses, la levantaban para que iniciara su marcha reivindicativa y solidaria. Delante, a modo de escolta, dos enormes transformers (también con los colores del estandarte ucraniano) saludaban a niños y mayores en su recorrido.

El Vial se ha convertido esta mañana en el punto de encuentro con la solidaridad cordobesa con un pueblo masacrado por la guerra. Pero para hacer posible la iniciativa se ha contado con un colectivo que ha hecho realidad el deseo de Ana Kostyuk, portavoz del colectivo de ucranianos de Córdoba, que ha querido que en esta ciudad se llevara a cabo “un acto que se viera en todo el mundo”. Ana es “globera”, es decir, que su trabajo consiste en decorar con globos fiestas y eventos, así que puesta en contacto con compañeros de actividad de toda España y con el nombre de “Globeros por la paz” han aportado el materia necesaria para hacer realidad lo que ha pretendido ser “la bandera de Ucrania más grande de España”. Uno de los portavoces de los globeros, Eduardo Oreja, llegado desde Badajoz, señalaba que tenían la intención de colaborar con la causa ucraniana, pero no sabían exactamente qué hacer, hasta que surgió esta propuesta y no dudaron en ponerse manos a la obra. La intención inicial del grupo era hacer la actividad en Barcelona o Madrid, pero la insistencia de Ana por traerse el acto a Córdoba les trajo hasta la ciudad de los califas, “porque esta es mi tierra, es mi ciudad, que por algo el destino me trajo aquí”, apuntaba la promotora. El resultado ha sido un éxito tanto en voluntarios que se han sumado a la ejecución de la misma, que superaban el centenar, como por publico, que recibió con un enorme aplauso la llegada de la bandera hasta el lugar del escenario, en el que sonaba el himno nacional de aquel país.

Para montarla han acudido globeros de Extremadura, Tenerife, Granada, Huelva, Málaga, Almería y Almuñécar que sobre las diez de la mañana empezaron a unir los globos que se extendieron a modo de alfombra por el Vial. A unos metros de allí, varios tenderetes vendían recuerdos y reclamos con Ucrania como tema principal. El objetivo era el de recaudar fondos para poder seguir colaborando bien enviando material humanitario bien organizando expediciones para traer refugiados. Tanto Ana como Eugenia Yevstihncieva Ruiz pusieron de manifiesto su agradecimiento con España y especialmente con Córdoba, pues desde el primer momento los cordobeses se han volcado tanto con la donación de ayuda humanitaria como en la colaboración en la acogida de exiliados ucranianos. En este caso concreto, la intención era llegar a los 4.000 euros que les falta al grupo para poder pagar un autobús que traiga a un grupo de niños, pues el viaje supone un desembolso de 11.000 euros y ya tienen 7.000 recaudados. “La verdad es que estamos muy agradecidos, porque no tenemos nada más que pedir lo que necesitamos e inmediatamente Córdoba nos lo facilita”. Por ello, Anna, al dirigirse a la ciudadanía que se acercó al acto, mostró su mensaje de agradecimiento y otro de fuerza para los voluntarios que se han volcado para ayudar a su pueblo en estos dramáticos momentos, pues recordó que “aunque se hable menos de la guerra en la tele, la guerra sigue, nuestras familias siguen allí y seguimos necesitando ayuda”.

Ayuda humanitaria de Córdoba a Ucrania

Hasta el momento, explica Kostyuk, han salido de Córdoba cuatro tráileres de 25 toneladas, pero además hay “autobuses que van a por gente a Polonia y que nosotros cargamos de mercancía, así como los coches y taxis que también se llenan con todas la donaciones. Así que la ayuda está llegando bien y los voluntarios no dejan de aumentar”. Ahora, el reto es conseguir más familias que estén dispuestos a acoger más ciudadanos, porque por el momento el flujo no cesa. Cada día son unos 25 los refugiados que, según Anna, vienen llegando a Córdoba. Una cantidad que se eleva a la enésima potencia si de solidaridad y concordia hablamos en la tierra por la que han pasado a lo largo de su historia ciudadanos de todas las procedencias, colores, creencias e ilusiones.