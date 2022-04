"El Gobierno está teniendo de capacidad de afrontar, con medidas valientes, una situación sobrevenida"

Desde este 1 de abril han empezado a aplicarse las medidas aprobadas por el Gobierno dentro del plan de choque para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania. Hablamos con la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafaela Crespín, sobre esas medidas y también sobre la situación política del partido en Andalucía y en la provincia.

Ya se han empezado a aplicar las medidas del plan choque para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania. Imagino que la valoración no puede dejar de ser positiva.

Son positivas, primero, por la celeridad, por lo rápido que ha sido el Gobierno en intervenir consiguiendo, además, el respaldo de Europa en una negociación que fue dura y difícil. Son medidas valientes y, sobre todo, muy comprometidas con los sectores más afectados en este caso. Principalmente, aquellas familias y colectivo más vulnerables, pero también el sector de los transportistas que han estado manifestando las dificultades de poder trabajar con los precios que estaba alcanzando el combustible. Y también está la inflación, sabemos que es el impuesto de los pobres y todo lo que sea la subida de precios dificulta llegar a final de mes, tanto para una familia como para una empresa. Por tanto, urgía mucho poner en marcha este plan de choque que viene a repartir de forma justa las soluciones a los efectos de la guerra de Putin.

En el caso del descuento de 20 céntimos que debe ser adelantado por las gasolineras, muchas estaciones de servicio han advertido de que no tienen capacidad económica para hacerlo.

El Gobierno, como ha hecho siempre, lo primero que ha hecho ha sido escuchar al sector afectado, en este caso, a las gasolineras más pequeñas. Hay que mandarles un mensaje de tranquilidad porque se va a efectuar un anticipo para que no se vean obligadas a adelantar la cuantía de la bonificación. Se va a poner a disposición un formulario en la página de la Agencia Tributaria para poder pedir ese anticipo. Estamos trabajando para buscar todas las medidas e instrumentos para que se pueda anticipar ese dinero y que no exista una carga para las pequeñas gasolineras que impida dar solución a lo que queremos, no vamos a complicarles la vida. El Gobierno ha escuchado, ha empatizado, y ha buscado la solución a través de la Agencia Tributaria.

Se han escuchado críticas a ese plan de choque por parte de la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha hablado, directamente, de “intervencionismo” en medidas como el tope a los alquileres o el frenazo a los despidos.

Creo que fue excesivo en afirmaciones de este tipo. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, está interviniendo ante una situación excepcional y situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales. El Gobierno está liderando, tanto en España como en Europa, y está teniendo la capacidad de afrontar una situación sobrevenida por una guerra que está teniendo profundas consecuencias graves en los precios y eso está llevando a las familias y a las empresas a pasar por situaciones muy drásticas y de mucha dificultad. Lo que tiene que hacer el Gobierno es todo aquello que esté en sus manos para atender las necesidades urgentes sin olvidarse de las importantes. El Gobierno donde debe poner su máximo esfuerzo es en lo que defiende en Europa ahora el presidente, Pedro Sánchez, y que es cómo afrontamos el futuro. Por ejemplo, el futuro, con respecto a la energía, hay que afrontarlo de otra manera. Si tenemos el gas necesario, pero nos faltan las conexiones, es justo que España pida a Europa ayuda y colaboración en inversión para poder dotarnos de esas conexiones y tener más capacidad de autoabastecimiento. Las medidas que se están llevando ahora a cabo son necesarias y excepcionales.

Por otro lado, hoy se ha conocido que Sánchez visitará Marruecos en lo que se dibuja como una nueva etapa de relaciones diplomáticas. En ese giro con respecto al Sáhara, el PSOE parece haberse quedado solo.

Hay necesidad de crear todas las alianzas para afrontar el futuro de este país y que sea un futuro garantista para garantizar el bienestar social y económico de la ciudadanía. Aquí cabe decir también que Marruecos es estratégicamente fundamental, tanto en lo comercial como en lo económico, y eso creo que es algo que no discute nadie. Con respecto al tema del Sáhara, lo hemos dicho por activa y por pasiva, España no ha movido un ápice en su posición y seguimos apoyando la vía de la autonomía y lo hacemos con base en el derecho internacional y en que haya un acuerdo aceptado por las dos partes. Por otro lado, este tema nos ha llevado como país a trabajar en la seguridad en la frontera ante los flujos migratorios. No hay más que ver cómo Ceuta y Melilla están aplaudiendo esto. Estamos haciendo lo que es necesario que hagamos, tenemos que ser proactivos, el Sáhara lleva 46 años así, tenemos que hacer algo para evitar eso, sin movernos en nuestra defensa de la autonomía y el apoyo al pueblo saharaui. Apoyo que, por cierto, no solo se mantiene, sino que se incrementa porque seguimos incrementando la ayuda humanitaria y de cooperación con el Sáhara.

El PP celebra estos días su Congreso Nacional con aspiraciones de cerrar una etapa sombría. ¿Está pendiente el PSOE de lo que ocurra dentro de un partido que es su principal oposición?

El PSOE quiere algo de esperanza con este congreso y es que el señor Feijóo sea capaz de aprovechar la oportunidad y dar un cambio importante para apoyar a este Gobierno y a Pedro Sánchez en asuntos de mucho calado, asuntos de Estado. Creo que la ciudadanía está echando en falta, tanto como el PSOE, un PP que esté a la altura de las circunstancias. No son momentos de estar en la confrontación porque sí, ni para pensar solo en el interés partidista. Son momentos de estar juntos, alineados y unidos para poder dar solución a problemas muy complejos y que pueden dificultar las oportunidades de desarrollo de este país.

¿Está el PSOE de Córdoba trabajando ya en sus listas para un posible adelanto de las elecciones andaluzas?

El PSOE de Córdoba está trabajando en defender la importancia y la necesidad de tener a un partido fuerte en Andalucía y en Córdoba. No hemos dejado de trabajar para poder preparar al partido y tensionar a la organización, que es muy fuerte, con mucha militancia que nos va a ayudar y que está ilusionada. Cuando se abran los periodos de elección de candidaturas iremos tomando esas decisiones.

¿Habrá conflicto a la hora de elegir a quien ocupe el primer puesto?

No se puede decir que haya nunca conflicto, puede haber interés de más de una persona por ocupar el primer puesto, pero todos los socialistas sabemos que esas decisiones se toman en base a lo mejor para la organización. Nada de conflicto, aquí lo que hay es la necesidad de poder contar con los y las mejores para ofrecerle a la ciudadanía una oferta que sea la que mayoritariamente tengan a bien respaldar porque sea capaz de dar solución a sus problemas.

En ese trabajo al que alude que ya se está realizando, ¿se está incluyendo el horizonte de las municipales del año que viene?

Repito lo mismo. Estamos trabajando no solo para las elecciones autonómicas o municipales, sino para que el PSOE como organización sea fuerte e ilusionante para ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas lo que están esperando. El PSOE es un partido de gobierno y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ofrecerle a los ciudadanos la capacidad de gobernar, tanto Andalucía como Córdoba. Cuando llegue el momento, que llegará, de abrir los periodos de elección de candidaturas, lo haremos como lo hemos hecho siempre, con la participación del partido y de la militancia. Y también con la participación de la ciudadanía, yo no quiero unas listas que respondan a pugnas puramente internas, quiero unas listas que sean garantistas para los votantes. Unas listas que se hagan pensando en la ciudadanía y en las necesidades que tienen hoy por hoy Andalucía y Córdoba.