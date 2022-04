El grupo municipal de Podemos Córdoba ha lamentado la inacción del consejo local de Atención a la Discapacidad y a las Patologías Minoritarias, que se creó en julio de 2021, pero que no se constituyó hasta el pasado 26 de julio de 2021, y desde entonces "no se ha producido ni una sola reunión más", según ha criticado la concejal de la formación morada Mercedes Muñoz. Según el reglamento, este consejo se tendría que reunir con carácter trimestral "y es el día de hoy y aún no nos hemos vuelto a ver las caras", ha abundado la edil.

Esta formación preguntó y solicitó que se reuniera en el Pleno del pasado mes de noviembre, volvió a preguntarse marzo , "sin que tampoco hayamos obtenido respuesta". En opinión de la viceportavoz del grupo morado, el silencio del responsable del Área, Bernardo Jordano, ocho meses después de la constitución de este consejo demuestra "la falta de interés de este cogobierno municipal por la participación ciudadana" y las "prácticas cesaristas" de sus dirigentes "incumpliendo de forma reiterada" las pertinentes convocatorias y con una total impunidad ante las demandas y necesidades de la oposición. El consejo local de Atención a la Discapacidad y a las Patologías Minoritarias es un órgano sectorial en el que no sólo están representados los grupos municipales, sino también los colectivos implicados en este sector "que conocen mejor que nadie el día a día de estas circunstancias y los obstáculos a los que se enfrentan", para afrontar políticas que puedan mejorar su calidad de vida, por lo que se hace urgente volver a solicitar su convocatoria "a la mayor celeridad posible".