Las gasolineras de Córdoba ven "inviable" financiar el descuento del combustible

Las gasolineras de Córdoba ven "inviable" financiar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que entrará en vigor mañana viernes, 1 de abril, una vez aprobada por el Gobierno de España como medida para paliar el fuerte aumento del precio de los carburantes, que está afectando al bolsillo de los consumidores y al desarrollo de la actividad económica.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, ha afirmado este jueves que "no podemos afrontar financieramente este descuento, no tenemos capacidad para después esperar a recibirlo", y ha señalado que "hay mucha intranquilidad entre las estaciones de servicio".

De este modo, ha detallado que una empresa media vende alrededor de dos millones de litros de combustible al día y tendría que adelantar en torno a 1.000 euros diarios, unos 100.000 euros durante el periodo de vigencia de la bonificación, que expira el 30 de junio. Además, ha hecho hincapié en que los descuentos sin saber cuándo recibirán el abono de los anticipos, y ha recordado que, al tratarse de un real decreto ley, están en la obligación de asumirlo.

Las consecuencias: menos demanda y posibles cierres

Por el momento, una de las consecuencias de la medida del Gobierno ha sido la reducción de la demanda de combustible. El presidente de la patronal confirma que "el consumo de carburante se ha retraído. El automovilista está esperando al día 1 para acogerse a la bonificación".

También admite que "no es en absoluto descartable que muchas estaciones de servicio tengan que cerrar, porque si tienen que adelantar más de 1.000 euros diarios, no podrán pagar las cisternas y sus proveedores no les servirán carburante". Además, recuerda que todo esto ocurre a pocos días de la celebración de la Semana Santa. "Esperábamos una buena Semana Santa y resulta que nosotros no vamos a poder vender y los ciudadanos no van a repostar sus vehículos", apunta.

Reclaman una bajada de impuestos

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio afirma que "el Gobierno no ha contado con nuestra opinión, a pesar de que hemos trasladado nuestras propuestas anteriormente". En este sentido, si desde la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba, Atrasmerco, señalaron ayer miércoles que el descuento en el precio del combustible sería más efectivo si se aplicase sobre los impuestos, las gasolineras coinciden en la idea.

Rafael Larrea sostiene que "la espiral alcista de los precios de los carburantes y su impacto en la inflación podría haberse solucionado con una reducción del IVA del 21% al 10% (ya se hizo con la electricidad en junio del año pasado) y con un incremento en la cuantía de la devolución del gasóleo profesional, de 4,9 céntimos por litro a 20 céntimos por litro. Solo con esas dos medidas se beneficiaría directamente a particulares y profesionales del transporte", asegura.

En cuanto a las reivindicaciones del sector, añade que la Agencia Tributaria "aún no ha publicado el formulario que tenemos que utilizar para solicitar los anticipos" y aclara que el real decreto "dice que podemos pedir esos anticipos hasta el 15 de abril, pero no dice cuándo se nos abonarán". Por tanto, "necesitamos que nos comuniquen cuándo se va a publicar el formulario y cuándo se van a abonar los adelantos. Y, por supuesto, necesitamos que eso suceda con carácter de urgencia", solicita.