Aumenta el tráfico de camiones para recuperar la actividad atrasada en Córdoba

Las carreteras de Córdoba registran un aumento del tráfico de camiones motivado por la necesidad de recuperar la actividad atrasada durante el paro en el sector, en línea con lo que ocurre en España, según han confirmado las asociaciones Atransmerco, Usintra y Atransur, que representan a los transportistas de mercancías en la provincia.

En esta línea, Usintra apunta a las cifras difundidas por la Dirección General de Tráfico relativas a ayer martes, que indican que el 29 de marzo del 2019 (el año previo a la declaración de la pandemia de coronavirus) circularon 337.325 vehículos pesados por las carreteras españolas y ayer martes lo hicieron 344.375, un 2% más.

El director gerente de Usintra, Rafael Perales, señala que "hoy ya se observa normalidad en la carretera en Córdoba. Se ven incluso más camiones que antes. El dato a nivel nacional dice esto. Han tenido que salir todos para servir a los clientes que tenían acumulación de estoc y para la recepción de mercancías".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, confirma que "hay más tráfico de camiones, se tendrá que transportar todo lo que no se ha transportado estos días".

El paro del sector comenzó el pasado 14 de marzo, convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, y Aranda explica que "todo el trabajo que ha quedado parado se está haciendo ahora. Habrá días de mucho trabajo". En su opinión, se podría dar prioridad a la distribución de productos fundamentales como los alimentos, el pienso para el ganado y otros.

El director de la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur), Francisco Javier Ruiz, coincide "totalmente" con esta apreciación de aumento de la actividad y manifiesta que "muchas fábricas están a tope y tienen que distribuir la mercancía. Ahora vamos a estar un tiempo en que todo lo que no se ha hecho, hay que hacerlo. Por esto se ve más tráfico en la carretera. Se están trabajando más horas. Se trabajarán incluso los fines de semana para recuperar lo atrasado", avanza.

El seguimiento del paro, "insignificante"

La huelga indefinida se mantiene, ya que la plataforma convocante entiende que las medidas del Gobierno de España no satisfacen sus reivindicaciones, pero la cifra de vehículos parados en Córdoba es "insignificante" a juicio de Tomás Aranda. Del mismo modo, Rafael Perales estima que "no es significativo el número de vehículos parados, en cualquier día del año pueden estar parados esperando carga la misma cifra, un 10%", detalla.

"Pierdo menos dinero que trabajando"

Sin embargo, el portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías en Córdoba, Miguel Barrero, afirma que el paro "sigue teniendo fuerza" y, a pesar de que "se están viendo más camiones andando, sigue habiendo muchos parados". De este modo, subraya que "hay muchos puntos en España que siguen parados" y en la provincia "apoyamos al resto del sector".

Este profesional asegura que "estoy perdiendo menos dinero que trabajando" y, por esto, "no comprendo a los compañeros que se han echado a la carretera, por mucho que se hayan renegociado los precios con los cargadores". Acerca de la situación de los transportistas, apunta que "los intermediarios son un problema serio" y explica que "hay cargadores que pagan bien y luego el viaje pasa por varios intermediarios, que incluso no tienen camiones, y eso es un problema para nosotros. Cada uno le va quitando dinero y cuando llega al transportista, se ha devaluado mucho el porte".

Vigilarán la implantación de las ayudas

En otro orden de cosas, las asociaciones de transportistas de mercancías adelantan que vigilarán el cumplimiento de las medidas anunciadas por el Ejecutivo central, entre las que sobresale la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes a partir de este viernes. Tomás Aranda entiende que los profesionales denunciarán la situación si no se cumple lo prometido y destaca que, "en general, son medidas positivas", aunque si la reducción se hubiera aplicado a los impuestos "hubiera sido más efectivo, pero con este descuento, si sube el petróleo, no se va a notar".

Rafael Perales afirma que el sector se encuentra "expectante" y "esperando a ver los resultados en la cuenta corriente". "Vamos a vigilar que se cumplan los acuerdos y que no haya subidas ficticias del precio. Si dan 20 céntimos por litro y justo empiezan a subir los combustibles, quien se lleva el beneficio es la gasolinera, no el transportista", comenta.

Francisco Javier Ruiz destaca que también vigilarán el cumplimiento de lo anunciado y detalla que "muchos socios están preguntando cómo se va a aplicar el descuento, que se hace en la gasolinera". El consumidor podrá observar la información en el ticket o la factura mensual para comprobar que no hay vulneraciones.

Reactivación en la industria

La reanudación del transporte está teniendo los primeros efectos en la actividad de las industrias de la provincia, que han comenzado a distribuir sus mercancías y recibir suministros, alejando en algunos casos las posibilidades de que se apliquen regulaciones de empleo. En este sentido, el gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, Manuel Servián, ha manifestado que "algunas fábricas intentan sacar producto acabado y tratan de que los proveedores suministren material. Sigue habiendo piquetes, pero se están moviendo algunos camiones".

En su opinión, "entre esta semana y la siguiente, podríamos empezar a funcionar con normalidad", aunque también admite que "ahora se agolpa la necesidad de camiones de toda la industria. Ha aumentado la demanda, pero no hay más empresas, por lo que nos irán llegando con cuentagotas". Así las cosas, avanza que "intentaremos evitar por todos los medios el erte".

En referencia a la situación de la madera y el mueble, el presidente de Uniema, Enrique Fernández, ha señalado que "estamos recuperando la actividad poco a poco, aunque con lentitud, se está empezando a mover la mercancía". En cuanto a las regulaciones de empleo, comenta que no tienen constancia de que se hayan solicitado.

La joyería, sin perjuicio en el comercio exterior

Desde la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy han indicado que la huelga en el transporte no ha afectado a estas empresas "ni en la recepción de mercancías ni en el envío de pedidos" en el marco de su comercio exterior. La presidenta, Milagrosa Gómez, precisa que trabajan con un transporte especializado, con empresas de seguridad, y "hemos tenido más prudencia que otras veces para que no se retenga a los vehículos en ningún sitio", subrayando que "no tengo noticia de anomalías".

El banco de alimentos vuelve a recibir verduras

El Banco de Alimentos Medina Azahara ha informado, a través de un comunicado, de que después de dos semanas sin frutas y hortalizas frescas, "hoy ha entrado un camión procedente de Lorca (Murcia)". De este modo, la entidad también se ha visto perjudicada por el impacto de la huelga en el transporte de mercancías por carretera y ha detallado que ha recibido 1.438 kilos de lechugas y 1.920 kilos de brócoli, "que serán repartidos dentro del programa FAGA a partir de mañana (este jueves) entre las 80 entidades asistenciales y de beneficencia acogidas".