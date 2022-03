El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reiterado a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba que "cumpla su compromiso, y el del alcalde, a crear un espacio de participación y encuentro para reflexionar y proponer las políticas culturales que debería desarrollar el ayuntamiento en nuestra ciudad".

Según señala el CMC en una nota de prensa, la promesa de crear un Consejo o Mesa de la cultura, que integrara a su vez un Observatorio de la Cultura) "se ha vuelto a retrasar sin fecha cuando no se ha rechazado directamente". Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "la política cultural debe ser más transparente y conectada con el territorio y los colectivos culturales, permitiendo que sus propuestas encuentren el camino adecuado". Actualmente, según el CMC, "la política cultural se genera desde parámetros que no son conocidos y que no sabemos por quién son decididos y evaluados". Incluso, añade el Movimiento Ciudadano, "se han multiplicado las acciones culturales de otras áreas (Turismo, Juventud, Vimcorsa…) que se solapan, se repiten o compiten entre ellas sin que sigan una línea cultural definida con los colectivos y agentes culturales".

Mecanismo de participación en su diseño y producción

Por otra parte, el logro que ha supuesto para el Movimiento Ciudadano que se mantenga el programa de Cultura en red, una reivindicación troncal y que corría el riesgo de desaparecer, contrasta con la decepción por no generarse un mecanismo de participación en su diseño y producción, de tal forma que las actividades programadas en cada distrito en demasiadas ocasiones acaban por ser ajenas a los intereses del vecindario.

Por ello, el CMC ha insistido en que el programa de Cultura en red se conecte al área de Participación y a los consejos de distrito, Por todo ello, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha propuesto que al menos se realice una evaluación del programa Cultura en red del primer cuatrimestre y que para el segundo y tercer cuatrimestre se pueda incrementar la participación ciudadana en el mismo. En dicha evaluación, considera necesaria la presencia del área de Participación. Por otro lado, exige que se eviten las aventuras culturales aisladas de dudoso interés general y que se opte por acciones culturales que generan tejido ciudadano permanente dedicado a la cultura en sus distintas facetas.