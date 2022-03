El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, reivindicó este sábado que los transportistas mantengan el paro por los diversos problemas que atraviesan, pues «tienen todo el derecho del mundo a reivindicar el pan de sus hijos». «Aunque eso cause evidentemente unos perjuicios al resto de españoles, lo asumimos como parte que somos de compatriotas que estamos sufriendo a este Gobierno», subrayó en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la nueva sede de Vox en Córdoba.

«Son gente sana, son gente que quiere trabajar, que quiere vivir, pero que ya no puede más. No puede llenar el depósito porque, si llena el depósito, sus hijos no comen, así que les decimos que adelante, que entre todos lo vamos a conseguir», añadió.