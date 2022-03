Transportistas de Córdoba confían en la vuelta a la normalidad por las medidas del Gobierno

El paro en el transporte de mercancías podría estar en vías de solucionarse, de acuerdo con las primeras impresiones recabadas este jueves entre asociaciones del sector en Córdoba, que han valorado de forma positiva las medidas que se han ido avanzando en el marco de la reunión que mantienen el Comité Nacional del Transporte por Carretera con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez.

Al cierre de esta edición, el encuentro no ha finalizado y fuentes consultadas han apuntado incluso que no se descarta que continúe este viernes, por lo que no se ha podido conocer con precisión la propuesta planteada. Después de la reunión, además, las asociaciones esperan realizar sus respectivas valoraciones.

La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), es mayoritaria en la provincia, con alrededor de 600 socios, y su presidente, Tomás Aranda, ha afirmado que las primeras impresiones son positivas, apuntando que una de las medidas que se está sugiriendo es reducir el coste del gasoil entre 20 y 30 céntimos por litro para estos profesionales. Esta iniciativa, según ha señalado, podría animar a la vuelta a la actividad a los transportistas que están secundado el paro. Comenzaría a aplicarse el 1 de abril, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros.

«Nosotros pagaremos el gasoil como esté y luego haremos una factura a Hacienda para que nos devuelva cada mes o cada semana esos céntimos», ha detallado. Al tratarse de propuestas que aún se estaban negociando, no han trascendido todos los detalles y, por ejemplo, no se ha podido conocer con exactitud qué tipo de vehículos serán los beneficiados.

Por su parte, Usintra tiene en torno a medio millar de socios en Córdoba y su director gerente, Rafael Perales, ha explicado que, por lo trascendido hasta el cierre de esta edición y a falta de que se concretase el acuerdo, las medidas podrían ser «bastante importantes. Prácticamente, todo lo que se está pidiendo lo van a dar». Entre las propuestas barajadas, ha hecho referencia a «una bajada bastante importante del gasóleo», que sería similar a la que están ofreciendo otros países; el establecimiento de indemnizaciones por la paralización de los vehículos por cualquier causa y la creación de una ley de competencia desleal para sancionar la bajada de precios por debajo de los costes, «que es otra cosa que se pedía, que sancionen a aquellas empresas que cobren o paguen por debajo de costes», ha recordado. No obstante, ha puntualizado que «no sé si estas medidas se aprobarán» finalmente.

En cuanto a la posibilidad de que las propuestas sirvan para que el sector vuelva a la normalidad, Rafael Perales ha admitido que «si las asociaciones hemos pedido eso y nos lo dan, vamos a tener que transmitir a nuestros afiliados que nos han dado lo que pedíamos. El Gobierno ha concretado una serie de medidas importantes, que era lo que pedíamos, que se concretaran. Son muchas de las medidas que se solicitan por las asociaciones y por los propios transportistas que están en paro», ha subrayado.

De otro lado, Atransur tiene un centenar de socios y su director, Francisco Javier Ruiz, ha preferido no pronunciarse hasta que finalice la reunión con el Gobierno.

La plataforma mantiene el paro

El paro indefinido ha sido convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías y su portavoz en Córdoba, Miguel Barrero, ha indicado que «continuamos con el parón hasta nueva orden. Ahora mismo, la plataforma no se ha pronunciado».

Este periódico también ha pedido una valoración a Jorge Ruz, uno de los transportistas miembros del colectivo, quien ha avanzado que «seguiremos parados mientras no se reúna la plataforma con las ministras». En su opinión, "los acuerdos alcanzados hoy son una cortina de humo. La patronal no ha convocado el paro. ¿Defender a los transportistas autónomos? Llevamos 30 años cada vez peor por culpa de ellos", ha asegurado.