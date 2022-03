El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado este viernes que el retraso aplicado por el cogobierno de PP y Cs a la hora de cobrar el IBI, y anunciado por Salvador Fuentes esta misma semana, se debe a un problema informático y no "a la solidaridad" que el equipo de José María Bellido ha alegado para aplicar la medida.

El concejal socialista José Antonio Romero ha recordado cómo el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, anunció esta semana que se iba a retrasar el cobro de esos impuestos ante la crisis actual. Sin embargo, ha asegurado Romero, "lo que no ha contado es que suspende ese cobro porque no puede cobrarlo".

El edil del PSOE ha recordado que el año pasado se externalizó el servicio de recaudación de impuestos municipales, una externalización que costó cuatro millones de euros. Sin embargo, ha aseverado, desde que se pusiera en marcha en octubre del 2021 "no funciona correctamente".

"En lugar de contarlo y decir que no funciona, que hay muchas incidencias, viene a decir que va a dar dos meses de plazo para pagar los impuestos", ha criticado Romero, que ha calificado este asunto de "aberrante".

¿Por qué no funciona el programa?

Según el concejal socialista, el problema en el programa viene de que la empresa estaba acostumbrada a trabajar con ayuntamientos de menor tamaño. Sin embargo, "la dimensión del Ayuntamiento de Córdoba es tal que el programa no está capacitado para albergar los datos".

El retraso viene, concretamente, cuando se genera una incidencia. Según ha explicado Romero, cuando hay un problema y se pone una incidencia es la empresa adjudicataria la que tiene que resolverlo y, ha añadido, "la empresa lo resuelve cuando le toca, no va la primera por ser un Ayuntamiento más grande".

Inseguridad jurídica

Romero ha hablado, además, de una posible inseguridad jurídica dentro de este sistema. Aunque ha reconocido que en el pliego de contratación se dejaba claro que la empresa no iba a gestionar datos personales, no se decía nada de los no personales. Entiende el socialista que la empresa puede saber aspectos de los cordobeses como qué tipo de coche tienen, cuántos años tiene ese coche o si son familia numerosa y luego vender esos datos a empresas como Google o Facebook.

En definitiva, desde el PSOE han señalado que "el caos en la recaudación es bestial" y han insistido en la "falta de gestión" del equipo de gobierno, al que Romero ha calificado como "el peor de Andalucía y me atrevería a decir que de España".