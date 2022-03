La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha pedido, este viernes en Córdoba, al Gobierno de España ayudas directas para los transportistas y los sectores afectados por la crisis económica, como asegura que están haciendo otros países europeos. Además, ha instado al Ejecutivo a que se reúna con los autónomos pertenecientes a la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, entidad convocante de la huelga indefinida del sector. Las acciones del Gobierno, hasta el momento, no son suficientes, ha dicho, como muestra la reacción de los transportistas autónomos.

Pese a que el Ejecutivo se ha comprometido a reducir en 20 céntimos el litro de carburante para los profesionales del transporte, la huelga sigue en pie. Para la responsable de Empleo en Andalucía, esta acción "tiene que venir acompañada de muchas más cosas, de ayudas directas de verdad, no de ayudas de solvencia". Y tilda de "nebulosa" las decisiones gubernamentales por no concretar cómo les beneficiarán a los pequeños transportistas. También considera muy importante que el Ejecutivo se reúna con la plataforma convocante. "Están legitimados para que le den voz porque son pequeños autónomos, que no están, a lo mejor, dentro de las grandes federaciones de transporte", ha expresado la consejera.

En referencia al papel que juegan las autonomías en esto, Blanco ha asegurado que, desde la Junta, mantienen su petición al Gobierno para que, al 50% con las comunidades, "se reduzca el IVA de comestibles y el IVA superreducido de los hidrocarburos". La consejera, preocupada, ha avisado de que esta problemática no afecta solo a las familias, sino que ya "está afectando a las familias, a los consumidores". A la espera de nuevas acciones por parte del Gobierno central, la responsable andaluza de Empleo ha aplaudido la reducción de tasas anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves, aprovechando la sesión de control del Parlamento andaluz. Blanco ha subrayado que se verán beneficiados sectores como el pesquero, el veterinario, el ganadero o el agrícola.