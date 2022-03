El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este jueves que la huelga del transporte está empezando a afectar a algunas obras públicas de la ciudad, aunque ninguna ha tenido que parar de momento su actividad. Bellido ha reconocido que quizá una de las más afectadas es la del Centro de Ferias y Convenciones, "que no está funcionando al ritmo que debería funcionar", por lo que de extenderse la huelga en el tiempo podría verse obligada a ampliar de nuevo los plazos de finalización de la obra. El regidor ha señalado que la empresa constructora tiene los materiales de obra comprados pero el problema es que no llegan los camiones.

El alcalde espera que "esta situación nacional se solucione pronto y no llegue el momento en que los constructores tengan que paralizar ninguna obra". Y confía en que la reunión de hoy del Gobierno con los transportistas llegue a un acuerdo.

El agua en Las Jaras

El alcalde, en declaraciones a los medios este jueves, se ha referido también al problema de suministro de agua de la urbanización Las Jaras, en la sierra de Córdoba, después de que la Consejería de Hacienda de la Junta haya rechazado las tarifas del agua de la urbanización. Bellido ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento es que la empresa pública Emacsa acabe asumiendo la gestión, si bien hasta que eso ocurra, “va a pasar un tiempo”.

Ha reconocido el regidor la "mejoría producida en la prestación de servicios con la empresa que se hizo cargo" y mientras "nosotros vamos a seguir trabajando con un fin último que es que Emacsa se haga cargo de la gestión del servicio de agua en Las Jaras". Para eso, ha dicho, hay una auditoría ya hecha que se dará cuenta en los próximos consejos de Emacsa.

No obstante, Bellido ha recordado también los muchos problemas de fondo que hay en la urbanización. Por un lado, que la red de agua de Las Jaras no está conectada a la red de agua municipal porque se decidió por los promotores que ellos tenían una toma de agua del embalse de la Encantada, está la conexión. La Junta tiene en licitación el proyecto para subir la conexión de agua hasta Los Villares y "nosotros desde allí si podamos enganchar con Las Jaras. Eso va a llevar un tiempo, no se puede canalizar una red de agua de la noche a la mañana".

Otro problema añadido es que las conexiones interiores dentro de la urbanización "están en estado lamentable, produce fugas, pérdida de calidad, que también tendremos que afrontar", ha subrayado el alcalde. Así pues, ha concluido, "desde marzo en urbanismo hay trazada una hoja de ruta con la que vamos a seguir y la solución ultima es que Emacsa se haga cargo del servicio y se enganche a la red de agua de la ciudad".