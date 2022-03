Cunext se verá obligado a regular el empleo si continúa la huelga en el transporte

El director de Administración y Logística de Cunext Copper Industries, José María García, ha avanzado este jueves que si la huelga en el transporte de mercancías continúa, la empresa se verá abocada a aplicar una regulación de empleo a su plantilla, que cuenta con más de 350 puestos directos en Córdoba.

De este modo, el Grupo Cunext informó el viernes pasado de que, debido al desabastecimiento de materias primas provocado por este paro, se ha visto abocado a parar la fundición de cobre y la línea de fabricación de alambrón, situada en la fábrica de Córdoba.

En un comunicado, advirtió de que "esta crisis nunca antes vivida compromete seriamente a un sector esencial, ya que los productos elaborados por el Grupo Cunext están clasificados como esenciales por ser indispensables para la transmisión de energía, lo que podría llegar a afectar al suministro".

El director de Administración y Logística ha asegurado este jueves que "la situación es muy grave" y ha detallado que "seguimos parados y con nuestros clientes seriamente perjudicados por el paro, al igual que nosotros". En esta línea, ha reivindicado que "somos un sector esencial para el transporte y la distribución de la energía", por lo que "necesitamos que esto se solucione de manera inmediata para que la actividad no quede dañada. Son muchas familias las que se ven afectadas", ha subrayado.

Acerca de la repercusión en el empleo de la fábrica, José María García ha concretado que, "hasta la fecha, y dadas las excelentes relaciones con nuestros trabajadores, no hemos aplicado ningún expediente de regulación, pero si esto no cambia de forma urgente tendremos que tomar estas medidas drásticas que no queremos tomar".