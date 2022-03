El comité de empresa del personal laboral de la delegación de Educación y Deporte en Córdoba se ha concentrado este miércoles en las puertas del edificio de usos múltiples, en la Delegación Territorial de Educación y Deporte, para manifestar el rechazo al actual sistema de sustituciones y exigir la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Aseguran que unos 50 trabajadores, de personal laboral, que trabaja en diferentes centros educativos de la provincia se van a jubilar en este año y sus plazas no se van a cubrir, cuando son puestos muy importantes que van a afectar al funcionamiento normal de los centros. Se trata desde ordenanzas a personal administrativo que hace las matrículas en los centros de Primaria o cocineros y limpiadoras, entre otros.

El presidente del comité de empresa, Alfonso Redondo Rísquez, ha manifestado que esta nueva protesta es para denunciar “la amenaza que hemos recibido por parte de la Administración de que no se van a cubrir más vacantes a lo largo del 2022”. Es decir, que a partir de ahora, todas las personas que se jubilen dejarán su puesto vacante y “la Administración nos dice que todas las solicitudes que presentemos de cubrir esas vacantes se van a archivar”, asegura Redondo.

El presidente del comité de empresa insiste en que de hecho, en Córdoba, se suprimen plazas de Ptis en el colegio Díaz del Moral de Bujalance; plazas de monitora escolar en distintos centros de Villanueva de Córdoba y de Valsequillo; plaza de ordenanza en el IES Inca Garcilaso de Montilla. “Y nosotros le preguntamos a la Administración quién va a cuidar de los niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles cuando se jubilen las técnicos de infantil o quién va a elaborar la comida de los colegios o las residencias escolares cuando se jubilen los cocineros, que este año lo van a hacer un número considerable de ellos”, se pregunta Redondo. Y es que la media de edad de los trabajadores de la Junta en Educación ronda los cincuenta y tantos años y si “a partir del segundo mes del año ya no se cubren vacantes que no expliquen como van a cubrir ese servicio público que presta el personal laboral”.

Temporalidad

Según el comité de empresa esta decisión la ha tomado la Administración educativa debido al índice de temporalidad, es decir, que no se puede superar un porcentaje de temporalidad, que en la Junta alcanza en algunas categorías hasta el 40%, cuando según Europa se tendría que estar en un 8%. “Esa temporalidad es a la que se acoge el Gobierno andaluz para no cubrir vacantes”, asegura Alfonso Redondo. El problema es a nivel andaluz y por parte de la Consejería de Presidencia y Administración, no de la de Educación. Esta Consejería de Presidencia es “la que no tiene la sensibilidad de contratar al personal que necesitan los centros educativos” porque “nos consta que la delegación de Educación sí que está pidiendo esas plazas para que se cubran”, pero la contestación en Sevilla es “archivar esas plazas porque ya han superado el índice de temporalidad”. Y el trabajo de esas personas “o no se hace o lo tienen que sacar adelante el resto de compañeros”.

Por tanto, el comité de empresa de personal laboral de Educación va a continuar con las protestas en la calle y la semana que viene se manifestarán en Sevilla ante el Palacio de San Telmo. Y en Córdoba “seguiremos hasta que nos oigan porque esta situación no se puede mantener si queremos una educación pública de calidad”.