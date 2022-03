Las protestas ante la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba se han acumulado este miércoles con dos concentraciones con reivindicaciones distintas. A la protesta del comité de empresa del personal laboral se ha sucedido la de cinco sindicatos de enseñanza, CSIF, CCOO, UGT, Ustea y ANPE, casi todos presentes en la mesa sectorial de Educación, que han vuelto a denunciar la supresión de unidades escolares en la provincia y a reclamar la bajada de las ratios. El miércoles pasado la protesta la realizó la Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba y la plataforma de Ampas cordobesa Niñ@s del Sur, por las mismas razones.

Elena García, presidenta del sector de enseñanza del CSIF, ha señalado esta mañana en la concentración que "rechazamos el cierre de unidades en la educación pública que año tras año se ha ido consolidando y son muy pocas las unidades que luego vuelven a recuperarse por lo que, además de perjudicar al alumnado, el profesorado se ve sometido a desplazamientos por insuficiencia de horario o incluso a la supresión de las plazas".

Los sindicatos denuncian que en la provincia de Córdoba se han suprimido 247 unidades en la enseñanza pública en los últimos tres años, que son cifras oficiales. Admiten que desde la Delegación de Educación "nos dicen que es un proceso que está vivo y no nos dan datos concretos a estas alturas del curso pero es verdad que en algunos de los centros no se pueden matricular más de equis personas y eso condiciona a que busquen otras alternativas de centros que a lo mejor no les gustan a las familias o no escogerían en primer lugar".

Elena García ha señalado que las protestas van a continuar, que las inició el CSIF el 14 de febrero y se han ido sumando el resto de sindicatos y otros colectivos y "pensamos que es la primera de muchas porque no tenemos una respuesta satisfactoria". Hoy se ha hecho la misma movilización en las puertas de las delegaciones en las 8 provincias andaluzas.