El portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías en Córdoba, Miguel Barrero, ha valorado este martes como insuficiente la oferta realizada por el Gobierno de España de subvencionar con 500 millones de euros el precio del gasóleo para estos profesionales y ha afirmado que "eso es un 'callabocsas' que luego no supone nada".

En este sentido, ha señalado que si se repartiera la citada cantidad entre todos los profesionales del sector, la ayuda rondaría los 400 euros para cada uno y "es una vergüenza". "Lo que queremos, principalmente, es no trabajar por debajo del precio de coste, porque estamos trabajando a pérdidas", ha explicado.

Barrero ha recordado que "el precio del gasoil ha sido la gota que ha colmado el vaso" y ha detallado que una de las reivindicaciones de los profesionales es que baje el impuesto del carburante para que se reduzca este coste. Así, ha estimado que la oferta planteada por el Ejecutivo central no es suficiente y por esto mantienen el paro, y ha criticado que "luego empiezan a decir que no cumples requisitos y habrá gente, incluso, a la que no se lo den".

El Ejecutivo central hizo la referida propuesta al Comité Nacional del Transporte por Carretera en el marco de la reunión celebrada ayer lunes. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías sostiene que el CNTC no le representa y reclama un encuentro con el Gobierno.