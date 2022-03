La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro española, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida este lunes por el Gobierno. "Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", dijo hace pocas horas el presidente de esa organización, Manuel Hernández.