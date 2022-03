El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que tanto el alcalde, José Maria Bellido, como su responsable de Urbanismo, Salvador Fuentes, "se han olvidado de la Torre de la Malmuerta, un monumento destacado de la ciudad que se encuentra en una grave situación de deterioro".

"El gobierno municipal de PP y Cs se comprometió públicamente a realizar obras de emergencia en esta edificación pero, como siempre, son anuncios vacíos de los que nadie se responsabiliza después, ni Bellido ni ninguno de los miembros de su batallón de cargos", ha criticado el viceportavoz socialista, José Antonio Romero.

Romero ha recordado que los vecinos y vecinas de esta zona de la ciudad "llevan años denunciado los daños que acumula progresivamente la emblemática torre y, si no se actúa de manera inmediata, esos daños serán irreversibles. Sin embargo, nada de parece importarle a este gobierno municipal que, aún conociendo la situación, se mantiene de brazos cruzados".

Los socialistas han pedido en varias ocasiones a los responsables de la Gerencia de Urbanismo la reparación de los desperfectos. En diciembre de 2020 trasladaron la petición al consejo rector de este organismo tras reunirse con representantes de la asociación vecinal Torre de La Malmuerta.

Un año antes, esta asociación ya había enviado a Urbanismo un informe en el que alertaba del estado de deterioro de la torre. En él constataba que la piedra exterior se está deteriorando a causa de la acción de los agentes atmosféricos, la contaminación y, sobre todo, por la actividad de las palomas. Afecta especialmente al arco de la torre, la zona de acceso al salón y en el sector de la escalera exterior.

El PSOE considera que se debería actuar, además, para rellenar los espacios existentes en la plataforma de losas de la Malmuerta, porque es un lugar de mucho paso y existe riesgo de caídas.

"Con el patrimonio de Córdoba se debería actuar ante la primera evidencia, ante la primera llamada de atención. No podemos esperar a que se nos desmorone para iniciar las actuaciones. Salvador Fuentes llegó a asegurar durante un consejo rector que había dado la orden de que se llevase a cabo el proceso de ejecución. O no le han hecho caso o esa orden nunca se produjo. No hay más opciones", ha apuntado Romero.