Olga Gerashchenko dejó hace una semana su país de origen. «Yo vivía con mis hijos y mi madre en Dnepre, pero cuando la situación empeoró, decidimos que había que abandonar el país para ponernos a salvo y salimos corriendo con lo que pudimos llevarnos encima», explica, «mi hermano nos trasladó en coche hasta la frontera con Polonia y desde allí cogimos un tren y luego un autobús hasta llegar a Frankfurt».

Olga es abogada con experiencia internacional, psicóloga práctica y en los últimos cinco años ha trabajado en varias compañías, detalla. Además, habla un poco de alemán, inglés y algo de español, que aprendió cuando entre 2005 y 2007 participó en el proyecto Internacional Tempus de la Universidad de Córdoba en coordinación con la Universidad Nacional de Dnepropetrovs. Hasta hace unas semanas, era una profesional de éxito en su país, pero de un día para otro ha tenido que dejarlo todo atrás para huir.

Divorciada de su marido, del que no sabe nada desde que estalló el conflicto, dejó atrás el horror de la guerra sin tener muy claro dónde acabarían ella y su familia. «El viaje fue aterrador, muy duro, en total íbamos nueve personas entre mi madre, mis dos hijos de 8 y 10 años y otra familia que nos acompañó», explica en inglés a través del whatsapp, que se corta en medio de la conversación porque el wifi del hostal a veces se cae.

En Alemania, ha sabido que el Gobierno de España ha abierto un centro de recepción de refugiados ucranianos en Madrid y otro en Málaga y, ha decidido retomar el viaje de nuevo cuanto antes para llegar hasta España. «Me gustaría vivir en Córdoba o en Málaga», comenta. No tiene familia en España, pero su intención es conseguir un permiso para poder trabajar. «Me gustaría instalarme allí con mis hijos y mi madre, mejorar el español, alquilar un piso y conseguir un trabajo", indica mientras me da su mail por si alguien puede hacerle una oferta o una casa donde alojarse (oga.ukraine@gmail.com), «no nos queda otra que empezar de cero fuera de Ucrania, no sabemos cuánto va a durar esta guerra».