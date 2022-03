El IES Góngora acogió este miércoles a dos alumnas ucranianas de 15 y 16 años que han sido acogidas en Córdoba por una familia. Según ha podido saber este periódico, pertenecen a dos unidades familiares distintas, pero las dos han llegado juntas sin sus progenitores a través de la asociación Infancia de Nad, procedentes de una ciudad próxima a Kiev. El centro las recibió con un mensaje de paz inscrito en la bandera bicolor de Ucrania y un plan de adaptación que prevé su incorporación a un aula de adaptación lingüística (ATAL).

Toñi Ariza, una profesora itinerante que da clase en varios institutos, es la encargada de este aula. Según ha explicado, el Góngora es un centro que recibe a muchos alumnos de fuera y actualmente hay afganos, georgianos y ucranianos, que compartirán clase algunas horas a la semana. Normalmente, las clases de adaptación lingüística se imparten en las horas de lengua y literatura o en tecnología, cuando salen del aula común para reforzar el idioma. «El objetivo principal es enseñarles el español y nociones básicas de nuestra cultura». Su aprendizaje dependerá de muchos factores, entre ellos, de si hablan otro idioma y si parten de una grafía común, como es el caso. Por otros niños de características similares, sabe que tardan entre uno y cuatro meses en adaptarse aunque necesitan el primer año para ponerse al día a nivel académico y al siguiente, suelen ir al ritmo normal, con los recursos que requieran según los casos.

Alumnos ucranianos: "Son personas trabajadoras y aprenden rápido el español"

Toñi ha dado clase antes a alumnos ucranianos y afirma que son «personas muy trabajadoras y respetuosas que solo quieren vivir en paz, normalmente hablan otro idioma y aprenden rápido el español». A modo de consejo, recomienda a los padres de acogida que hablen mucho con ellos en español porque la inmersión en el idioma es la mejor manera para que entiendan y empiecen a hablar. «Que no teman usar traductores conversacionales de los móviles y, sobre todo, que tengan paciencia y no se agobien, es normal que al principio estos niños pasen un periodo de mutismo porque necesitan tiempo para adaptarse, pero son muy permeables y enseguida verán los avances». El IES Góngora no es el único instituto que está recibiendo alumnado de Ucrania en este momento. "Se están ampliando los grupos de las aulas ATAL en casi todos los centros", afirma.

Infancia de Nad lleva años organizando un programa de acogida temporal de menores afectados por la crisis de Chernobil durante los meses de verano e invierno y ahora ha puesto en marcha una campaña para recibir a los desplazados por la guerra. Según Eva Torres, portavoz de la entidad, hasta la fecha han recibido a una madre con tres adolescentes, a las dos niñas escolarizadas en el IES Góngora y vienen en camino otros tres niños más. Para atender las necesidades de los menores, están desarrollando actividades como una ruta de senderismo en Los Villares, que tendrá lugar el 27 de marzo info@tntaventura.es.