La nueva asociación empresarial Horeca Córdoba quiere expresar su malestar por la situación generada en el sector del transporte, en una nota de prensa remitida a los medios. Expresa que es una parte esencial en la labor que desempeña el sector de la hostelería, puesto que son ellos los que abastecen al sector de las materias primas que, cada día que pasa, no parecen llegar a los establecimientos en tiempo y forma.

Según los hosteleros, existe miedo al cierre de los negocios por no tener mercancía ni abastecimiento suficiente para atender a la demanda de los clientes. Hasta ahora están llegando a cuenta gotas, pero no saben cuanto tiempo más podrán estar así. De hecho, se prevé que para el fin de semana ya no haya ciertos alimentos como, por ejemplo, pescado fresco, y el que haya, esté a precio de oro.

Además, debido a la falta de producto se puede llegar a producir una subida de precios, como ya lo está siendo el aceite de girasol, lo cual implica el encarecimiento de los costes, y por ende, de los precios de venta, algo que no es soportable para los establecimientos, que están aguantando la subida como pueden.

Los representantes de Horeca Córdoba entienden que esta huelga perjudica a todo el país en general, puesto que a falta de abastecimiento, no se puede proseguir con la demanda. Explican que esto es una cadena, y que el fallo de un eslabón, puede implicar la parálisis de la cadena entera.

Es por ello que desde la asociación piden una reunión urgente entre Gobierno y representantes de los autónomos del transporte y que aporten soluciones lo más prontamente posible, puesto que está en juego el abastecimiento de todo un país, y entre ellos, los establecimientos de sus más de 300 asociados.