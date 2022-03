La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) decidirá esta semana si recurre o no la sentencia relativa a Cosmos del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 que le ha dado la razón a la cementera sosteniendo que no necesita otra licencia para valorizar residuos. El presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, ha explicado que los servicios jurídicos de Urbanismo estudian ahora esa sentencia, con el objetivo de tener una resolución para esta misma semana.

Fuentes ha dicho que "cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento lo que hicimos fue seguir con unas pautas procedimentales que estaban puestas desde años anteriores y cumplimos con nuestra obligación". Concretamente, estando Urbanismo ya en manos del PP se denegó a Cosmos en noviembre del 2020 el permiso para la valorización de residuos no peligrosos, un permiso con el que la firma pretendía ampliar el que ya tenía aprobado para utilizar biomasa. Dos años antes había ocurrido lo mismo, pero en ese momento era presidente de la Gerencia Pedro García (IU). Según Fuentes, se actuó "con coherencia" y ha insistido en que "aquel tema ya venía de otro mandato".

Sin embargo, el presidente de la Gerencia ha manifestado que "nosotros entendíamos que teníamos que con estar con la empresa, con los sindicatos y con los trabajadores", a pesar de que el permiso se le denegó. A ello ha añadido que "nuestra premisa, desde que llegamos y antes de llegar, era defender los puestos de trabajo de Córdoba". Por eso, ha concluido, "con coherencia obraremos".

Recurrir (o no) esta decisión judicial también está dentro de los planes de Ecologistas en Acción, que está en esta causa como codemandada, junto al Ayuntamiento de Córdoba.

En su fallo, el juez argumenta que la actividad de la incineradora no es nueva ni es ajena a la actual, y que con la prueba de emisiones presentada por Cosmos, la incineración no genera impacto de contaminación mayor ni hay "modificaciones apreciables en las emisiones atmosféricas". Por contra, el Ayuntamiento de Córdoba ha sostenido hasta ahora que no se puede incinerar residuos en suelo urbano, donde se ubica la fábrica de Cosmos, porque la calificación urbanística de esa zona no lo permite y que se trata de una actividad nueva que queda sometida a una licencia que no han obtenido. Ecologistas en Acción entiende lo mismo que Urbanismo y plantea su argumentación no tanto en criterios ambientales, es decir, no en términos de si se contamina más o menos, si no en que la actividad se esté haciendo en suelo urbano. En realidad, ambos emplean el mismo argumento que tumbó la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael.