Los empresarios de hospedaje de Córdoba no creen que esta primavera, en la que tenían tantas esperanzas depositadas, vaya a ser la de la recuperación. «Para empezar, el mes de marzo está siendo peor que el del año pasado», asegura el presidente de Aehcor, Félix Serrano, que afirma que, aunque portales como Booking indiquen que los hoteles de Córdoba están al 70% para los días claves de Semana Santa, «a día de hoy, la ocupación no llega al 40%, ya que las reservas se han estancado por la incertidumbre de la guerra, la huelga y la espectacular subida de los precios de los suministros». Según Serrano, «ni los visitantes extranjeros ni los nacionales están moviendo ficha, ya que están esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos». En su opinión, a diferencia de otros años en los que un mes antes era posible hacer cálculos sobre cómo podría ir la temporada, «a día de hoy, no hay previsión de ningún tipo».

También ha indicado que los hoteles están afectados por la huelga y empiezan a escasear productos como los amenities, limpieza y alimentación. En la misma línea, la portavoz de CECO del sector turístico, Antonia Alcántara, afirma que «se están empezando a producir anulaciones de reservas y en las escapadas en coche del turismo nacional hay clientes que nos dicen que las van a dejar para más adelante porque el precio del combustible es excesivo». A nivel de contrataciones, Aehcor no se atreve a hacer un cálculo. Según Félix Serrano, «el personal se irá incorporando sobre la marcha en función de las necesidades y posibilidades de cada uno», al tiempo que recuerda que «la factura de la luz ha subido un 300% entre otros suministros y cada vez hay menos margen para arriesgarse a contratar puesto que no sabemos cuál va a ser la primavera, teniendo en cuenta que no podemos vivir solo de un fin de semana y que desde el puente de Andalucía estamos bajo mínimos». La asociación de hosteleros Horeca, por su parte, tampoco prevé un aumento importante del empleo para esta Semana Santa «por el aumento de los costes que están soportando los negocios y que hace imposible para muchas empresas aumentar la partida de personal», señala su presidente, Miguel Ángel Morales. Adecco prevé un incremento del 8% en contratos La empresa de trabajo temporal Adecco prevé un incremento de la contratación de entre un 8 y un 10% para la Semana Santa. Según Ana Sánchez, directora de Adecco en Córdoba, «actualmente el volumen de contratos está por debajo de los niveles prepandemia por la huelga de transporte, pero la idea es recuperar esos niveles a partir de Semana Santa, que esperamos sea el inicio de una primavera fuerte si se produce la esperada reactivación del turismo». En cuanto a los puestos más demandados, señala que tienen que ver con el sector servicios y, sobre todo, con la hostelería. «Nos están pidiendo fundamentalmente camareros, camareros de piso y sala, limpiadores y ayudantes de cocina, así como personal para promocionar eventos en centros comerciales». En esta Semana Santa, Adecco espera dar trabajo tanto a estudiantes como a parados de larga duración.