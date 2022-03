Trabajar en el lugar donde se nace y donde se ha vivido toda la vida es, a día de hoy, muy complicado. El origen determina en gran medida las oportunidades laborales y de eso saben mucho las protagonistas de este reportaje. Silvia Márquez es de Prado del Rey, un pueblo de la Sierra de Cádiz de unos 5.000 habitantes y una tasa de paro que ronda el 35%. Esta periodista y realizadora audiovisual cuenta que «si quería ejercer la profesión que había estudiado, tenía que buscar fuera, ya que no hay mercado para trabajar como periodista o realizadora audiovisual en mi pueblo, por lo que desde un primer momento tuve claro que tendría que buscar trabajo fuera, pero siempre piensas más en hacerlo en ciudades más grandes como Sevilla o Madrid».

Sin embargo, llegó a Córdoba en el 2017. «Accedí a una beca del programa de Garantía Juvenil para trabajar durante un año en la Universidad de Córdoba. Desde entonces, continúo trabajando como periodista en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad», explica. Reconoce que Córdoba no era una ciudad en la que pensara cuando se planteaba destinos laborales. Ahora, sentencia, «si no vivo en mi pueblo me gustaría seguir viviendo en Córdoba. No me planteo vivir en otra ciudad. He tenido oportunidades laborales en ciudades más grandes y la red de personas que tengo en Córdoba, las oportunidades de movilidad que ofrece la ciudad y la vida diaria que brinda son lo que han determinado que no me vaya».

Razones muy parecidas, pero en una ciudad completamente distinta, son las que aporta Dolores Valdecantos, a la que todo el mundo conoce como Dolo. Ella nació en Villa del Río, pero desde 2019 vive en Madrid, donde da clases a niños de Primaria. Asegura que le encanta la ciudad, dada la cantidad de oferta cultural y de ocio de la que dispone, y recuerda que fue en Madrid donde le dieron su primera oportunidad en el campo de la educación. A eso se une un aspecto clave: «Me encanta mi trabajo, por eso estoy en Madrid». En la capital ha trabajado en varios colegios, algunos de difícil desempeño, donde lo aprendido y lo vivido es lo más importante para esta maestra (que también estudió Filología, «pero soy antes maestra que profesora», afirma).

Los procesos selectivos en Educación varían dependiendo de la comunidad, de ahí que esta docente cordobesa se decantara por la capital. Le gustaría volver a Andalucía en un futuro, pero no ahora, y apunta que la conexión entre su pueblo y Madrid es en ocasiones más rápida que entre su pueblo y cualquier lugar perdido de Andalucía. Eso sí, pase lo que pase, ella tiene «un plan b, un plan c y hasta la z» porque «siempre hay que tener alternativas», al menos hasta que consiga la ansiada plaza de funcionaria.