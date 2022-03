La actriz cordobesa Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, han decidido contribuir a la ayuda a los refugiados ucranianos con una iniciativa que consiste en llevar a la frontera de Eslovaquia en doce vehículos particulares diverso material de ayuda humanitaria y regresar a España con grupos de personas que necesiten salir de la zona. Para ello, han creado una red de familias de acogida y actualmente, según señala Comas, tiene plazas para traer a unas 40 personas.

“Esta idea surgió tras conocer que el hermano de Macarena iba a acoger a siete refugiados y yo quise ayudar de alguna manera también”, señala el marido de la actriz, que no se unirá al proyecto porque “necesitamos conductores que aguanten 17 horas al volante, no queremos hacer paradas para llegar cuanto antes y ella no puede”, explica Aldo Comas, que subraya que la actriz está pendiente de la logística y de todo lo que se necesite para el viaje.

El día 4 de abril será la fecha de partida y, según señala Comas, el anuncio de este proyecto en sus redes sociales ha tenido mucho éxito, pero “ya hemos dejado de coger a más vehículos porque nos estamos centrando en llevar a traductores y enfermeros”, explica el marido de la actriz, que asegura que “si los contactos que tenemos allí se aceleran y tenemos posibilidad llevaríamos más vehículos, pero lo que queremos es que todas las familias que traigamos a España tengan una casa de acogida”, continúa Comas, que también advierte del “gran drama de los secuestros de niños o la trata de personas, por lo que tanto de un lado como de otro estamos intentando hacerlo lo mejor posible, con el máximo de documentación y que estemos seguros de todo está en regla”.

La actriz y su esposo serán una de esas familias de acogida.