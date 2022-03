La nueva Ley de Tráfico y de Seguridad Vial, aprobada definitivamente el pasado diciembre en el Congreso, entra en vigor este próximo lunes, 21 de marzo, hace un especial hincapié en la seguridad y no solo de los vehículos a motor, sino que también proporciona más de una norma para que los ciclistas circulen con mayor tranquilidad por las vías interurbanas y urbanas.

Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros. Estas medidas obligatorias tienen su correspondiente sanción económica en 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas. Esta última norma se multará con 200 euros, pero no supone la retirada de puntos en el carné de conducir.

Otra novedad en la Ley de Tráfico, que va a proporcionar más seguridad y tranquilidad a los usuarios de las bicicletas, es que ya no hay margen para adelantar. Desde este lunes no se podrá superar el límite de la vía para adelantar y la multa dependerá de la velocidad a la que le hayan «cazado». Es decir, se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Por último, los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo, incluidos los de movilidad personal, no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia, sigue tipificada como muy grave y supone 500 euros de multa.

Para el coordinador de la Plataforma Carril Bici de Córdoba, Julián Blanco, las nuevas normas «aportan seguridad a los desplazamientos en bicicleta, siempre y cuando se cumplan».

Ve con especial optimismo la distancia de 1,5 metros para adelantar en carretera y tener que desplazarse el vehículo motorizado al carril de la izquierda para «pasar» a una bicicleta, porque «solo con el aire del movimiento ya puede provocar inestabilidad en el ciclista», junto con penalizar la «ocupación» de los carriles bici con vehículos aparcados en ellos, que «es muy frecuente» en la ciudad de Córdoba.

Otra medida menor, pero que también garantiza una circulación más segura es la de tener que llevar chaleco reflectante en las vías interurbanas. Sin embargo, en su opinión, la nueva ley de tráfico continúa «pensando demasiado en los vehículos motorizados» y «no en una movilidad sostenible».

El diputado socialista Antonio Hurtado, defensor de la movilidad sostenible y asiduo usuario de la bicicleta para su transporte, opina que las nuevas normas dan más seguridad, pero «sí se respetan» y, hoy por hoy, «no hay respeto» para la circulación en bicicleta y es preciso «una mayor concienciación».

«Nos jugamos el pellejo en más de una ocasión, cuando circulamos en bicicleta», sostiene el diputado socialista, que considera que muchas personas no usan este transporte porque piensan que no merece la pena el riesgo que supone circular con ella ante la inseguridad existente.

«Solo con que se respetara la distancia de 1,5 metros para adelantar una bicicleta o que cuando haya dos carriles se pasará el vehículo motorizado al carril de la izquierda se ganaría mucha seguridad para los ciclistas, porque el aire que se desplaza al adelantarlos provoca una gran inestabilidad», explica Antonio Hurtado.

En su opinión, habría mucha más gente que se movería en bici por las ciudades y por las vías interurbanas si se respetaran más las normas. «la inseguridad provoca que haya cada vez más gente que no se atreva a usar las bicicleta como medio de transporte habitual, porque la sensación de inseguridad no compensa», asegura Antonio Hurtado.

Uso del móvil al volante

La nueva normativa de Tráfico establece también otras normas para garantizar la seguridad como tipificar como infracción grave el uso del móvil al volante. Su uso, sujetándolo con la mano, de dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce conlleva una multa de 200 euros y la retirada de seis puntos del carné.

También aumenta la penalización de cuatro puntos menos en el carné, en lugar de tres, por no usar «el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección» o «no hacerlo de forma adecuada», matiz que no existía hasta ahora. Sin embargo, la multa no cambia y es de 200 euros. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), «uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad».

Respecto al medioambiente, la ley establece como infracción grave el «arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes» con 500 euros de multa y la retirada de seis puntos en el carné. Además, se introduce una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía por no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones.

También se añade como infracción muy grave, pero sin que se quiten puntos, «incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas».

Como una buena noticia para los motoristas, se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación.