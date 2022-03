Los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba han vuelto a concentrarse este viernes para denunciar la cuarta muerte por siniestralidad laboral de la provincia en lo que llevamos del 2022. Según informan los sindicatos en un comunicado conjunto, en este caso, el trabajador -que era celador-conductor del Centro de Salud Castilla del Pino- falleció por un episodio cardiovascular al salir de una larga guardia en su puesto de trabajo. En la concentración, a la que ha acudido la hija del fallecido, ambos sindicatos han reclamado más atención a los riesgos psicosociales, ya que los accidentes cardiovasculares e ictus suponen, aproximadamente, el 30% del total de muertes en el mundo laboral. Asimismo, justo al finalizar el acto, se ha recibido la confirmación de una quinta víctima de esta lacra, ya que el joven que este jueves perdió la vida en la carretera entre Puente Genil y Lucena lo hizo en un accidente in itinere.

Denuncian jornadas maratonianas

En lo que concierne al cuarto fallecido, en el sector sanitario CCOO y UGT llevan años denunciando "el daño que el estrés está causando entre la población trabajadora, con cargas de trabajo insoportables y con jornadas maratonianas sin tiempo al descanso". En este caso, recuerdan los sindicatos que en el Centro de Salud Castilla del Pino sólo hay un celador- conductor, que es el que recibe a todas las personas que van a las urgencias, a las curas o a pincharse. Tanto es así, señalan en el comunicado, "que el día de su fallecimiento, el compañero acababa de salir de su puesto de trabajo tras una guardia agotadora en la que había atendido a más de 400 personas, sin relevos y sin ni siquiera poder parar para descansar, comer o ir al servicio".

En la concentración, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, señaló la necesidad de “tomar en serio los problemas que está generando la enorme presión a la que está sometida buena parte de la población trabajadora, con episodios de estrés y ansiedad que afectan a su salud”, por lo que defendió “la urgencia de empezar a tratar de forma preventiva estos accidentes con estudios de carácter psicosocial dentro de los reconocimientos que realizan las empresas”.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, remarcó que “al gobierno insensato de la Junta de Andalucía no le basta con colapsar y desmantelar la sa-nidad pública sino que también está dejando fuera a los trabajadores y trabajadoras. Si ayer estábamos aplaudiendo a estos trabajadores y trabajadoras, hoy los estamos enterrando. Los sindicatos decimos muchas veces que la precariedad mata y la precariedad no es solamente salarios bajos, también son condiciones inhumanas de trabajo, la carga mental que están su-friendo estas personas trabajadoras, enfrentándose día a día con los problemas que tiene la ciudadanía, que son problemas de salud, de atención, que no se ven atendidos, y son estas personas trabajadoras las primeras que sufren sus quejas”.

Asimismo, Sarmiento anunció que “hemos conseguido, y esperamos que se cumpla, un compromiso de la Junta para retomar la campaña “Unidos en Prevención”, con el objetivo de au-mentar la presencia y formación en primeros auxilios y la dotación de desfibriladores en espacios públicos”. Asimismo, el responsable pidió que los accidentes “se investiguen y no se tapen, porque, actualmente, a pesar de tener constancia de cuatro, sólo hay dos accidentes mortales registrados oficialmente”; y exigió “más recursos humanos para la inspección de trabajo, para lo que se van a realizar movilizaciones en todo el país”.

En este sentido, añadió el responsable de CCOO, “necesitamos que los riesgos psicosociales se analicen de verdad y que se pongan medidas, porque son cuantificables, son medibles, valorables y se pueden corregir, lo que pasa es que hay que querer hacerlo y la administración no quiere”. En este sentido recalcó que “la Inspección de Trabajo tiene que vigilar y hacer cum-plir las normas y cuando no se cumplan, sancionar con contundencia”.

Quinto fallecido

Justo al acabar la concentración en Las Tendillas, los responsables de Salud Laboral de UGT y CCOO han confirmado la quinta víctima de la siniestralidad laboral de este 2022, que se produjo este jueves en la carretera entre Puente Genil y Lucena tras un accidente in itinere de un trabajador de una empresa de reparto que tenía tan sólo 25 años. Tras conocer la noticia, ambos sindicatos han mostrado su enorme pesar y cariño hacia la familia y allegados del fallecido, al mismo tiempo que coinciden en la gran dimensión de esta lacra, que suma ya cifras inasumibles en nuestra provincia. Asimismo, CCOO y UGT quedan a la espera de la investigación pertinente y anunciarán nuevas movilizaciones para denunciar esta situación.