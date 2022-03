El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba dice que hay "indignación y decepción" entre los vecinos de Ciudad Jardín por la falta de impulso al plan integral que espera la barriada desde hace años. El PSOE, en una nota, recuerda que los vecinos reclaman desde hace tiempo un plan integral para su barrio y un aparcamiento junto a la plaza de toros, y sostiene que no está entre las prioridades del alcalde, José María Bellido, este barrio. En la reunión de la última junta municipal celebrada esta semana se hizo patente, según los socialistas, la tensión cuando los vecinos reclamaron las mejoras y el concejal de Gestión, Antonio Álvarez, manifestó en varias ocasiones que “se está trabajando en ello y que va despacio”.

El PSOE recuerda, además, que la semana pasada PP y Cs votaron en contra de las enmiendas presentadas por los socialistas para Ciudad Jardín para actualizar y recuperar sendos proyectos. “No podíamos dejar que siguieran mintiendo de esa forma a los cordobeses de esta zona de la ciudad. La verdad es que no tienen ninguna intención de impulsar ni el plan integral ni el proyecto del aparcamiento en la plaza de toros. Quedó claro que Ciudad Jardín no es un barrio prioritario para este equipo de gobierno y estamos hartos de que se intente engañar a la ciudadanía con palabras bonitas que se quedan en nada”, afirma la concejal socialista Carmen Victoria Campos.

Las enmiendas

En el último pleno, PP y Cs rechazaron una enmienda del grupo municipal socialista, en la que se pedían 350.000 euros para el proyecto del plan integral de Ciudad Jardín, que fue una apuesta de todos los grupos municipales en el mandato anterior para cubrir las necesidades arquitectónicas, sociales, de movilidad y de equipamientos que tiene el barrio. En 2019, el plan tuvo dotación presupuestaria y el alcalde se comprometió a realizarlo durante este mandato. “Esa promesa la hizo en campaña electoral pero en estos 3 años que lleva al frente del consistorio no ha realizado ni una sola gestión para cumplirla”, denuncia Campos.

La otra enmienda que fue a pleno era para la recuperación y actualización del proyecto de aparcamiento de la plaza de toros. Fue uno de los acuerdos que se firmaron en el documento para la abstención del PSOE en los presupuestos municipales de 2021 y supondría un alivio para unos de los principales problemas que padecen los vecinos de Ciudad Jardín: la falta de plazas de aparcamiento en la zona. El equipo de gobierno de PP y Cs no ha llevado a cabo ninguna actuación tampoco en este caso. “Tanto a nosotros como a los vecinos y vecinas nos quedó claro que el plan integral de Ciudad Jardín no es una prioridad para este gobierno municipal presidido por Bellido. No piensan hacer nada y por eso votaron no en el último pleno en el que se aprobaron los presupuestos para este año”, concluye la edil socialista.