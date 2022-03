Continúa la huelga en el sector del transporte, convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera. Este viernes se cumplen cinco jornadas seguidas de piquetes informativos y de paralización de muchos vehículos, algo que afecta ya a prácticamente todos los sectores. En Córdoba se nota desde hace día la falta de productos frescos, especialmente de pescado cuya entrada a Mercacórdoba se ha reducido a un cuarto de lo que viene siendo habitual. La industria también anuncia ya paralizaciones por la imposibilidad de conseguir ciertas materias primas mientras en la hostelería, por nombrar a un sector de los servicios, también dan la voz de alarma.

Este viernes, los piquetes informativos han llegado a empresas como Covap, donde la salida de camiones que van en busca de materias primas para elaborar el pienso del ganado o parar recoger leche de los asociados han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil. Pero la cooperativa pedrocheña no ha sido la única donde se han instalado esos piquetes. Varios huelguistas se han instalado esta mañana a las puertas de la empresa CLH, en la A-4, muy cerca de Córdoba capital. Desde Lucena, además, ha salido una marcha lenta de camiones como medio de protesta camino de Antequera.

Lo ha narrado a este periódico el portavoz de la plataforma convocante de la huelga en Córdoba, Miguel Barrero, que ha dejado claro que "hasta que el Gobierno no se siente con nosotros, la huelga continuará". Barrero ha incidido en la razón que aporta el Gobierno para no negociar y es que la plataforma no es representante del sector, como lo sería la patronal (que no apoya esta huelga).

"Están equivocados", ha sentenciado Barrero, que recuerda que este parón está convocado por los autónomos y los transportistas de base. "Seguiremos con los camiones parados", ha insistido el portavoz de la plataforma en Córdoba, que ha ejemplificado la cadena que supone este parón: "La panadería hoy no puede vender el pan porque ese pan no le llega, pero tampoco llegará el grano a la harinera para hacer la harina que hace falta para fabricar el pan y tampoco se podrá retirar el grano".

"No pertenecemos ni a partidos ni a sindicatos"

Fernando León es uno de los transportistas cordobeses que se ha sumado al parón. Según ha explicado, después de que el Gobierno haya ligado la huelga a la ultraderecha, "nosotros no somos de ultraderecha, ni pertenecemos a ningún sindicato ni tenemos objetivos políticos".

León ha insistido en que el único motivo de la protesta es "defender nuestros derechos" y en que "lo único que llevamos es un chaleco amarillo y los papeles del paro".

Este transportista ha asegurado también que muchos compañeros están siendo obligados por las empresas a salir con el camión. "Los están obligando, aunque no quieran, y lo que hacen es llamarnos para que los paremos", ha aseverado.

Como Barrero, León cree que la solución no va a llegar hasta que el Gobierno se siente a negociar y cree que lo tendrá que hacer viendo las consecuencias que está teniendo la huelga. Sobre algunas denuncias que están llegando de posibles actos violentos por parte de estos huelguistas, ha apuntado que de eso "se aprovecha el tonto de turno", pero que los transportistas están simplemente en los piquetes y parando a camiones y furgonetas que se ve claramente que son de reparto.