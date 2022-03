Izquierda Unida planteará en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) la situación de la urbanización de Las Jaras respecto al suministro de agua y, en concreto, sobre la situación administrativa de la empresa que actualmente se está encargando del ciclo integral del agua, Agenagua S.L. El portavoz de IU, Pedro García, ha alertado al alcalde de la ciudad que este tema puede “complicarse más de la cuenta” y se ha hecho eco de las quejas de los vecinos de esta urbanización que denuncian un trato “bochornoso e inapropiado” de la empresa hacia sus clientes.

García recordó que el ciclo integral del agua de esta urbanización ha pasado en los últimos años por las empresas Javiaras y Luxico pero que en junio del 2021 Urbanismo aprobó una encomienda de gestión en favor de la empresa Agenagua, especializada en servicios técnicos de ingeniera y constituida en mayo del 2019. García recordó que dicha encomienda era de 3 meses, prorrogables otros 3 más, por lo que ya estaría fuera de plazo, lo que preguntará en el consejo rector de la GMU. En este sentido, se pregunta si existe en la actualidad contrato en vigor y también cómo se hizo el traspaso de datos de una empresa a otra y si se respetó la ley de protección de datos. "No sabemos administrativamente hablando cómo está la situación, ni si es legal", apunta.

Por otro lado, Pedro García pedirá también a la GMU explicaciones por las "bochornosas, inapropiadas, agresivas e intolerables" comunicaciones que esta empresa hace a los vecinos a través de cartas o la manera que tiene de hacer público que algún vecino no paga el recibo del agua, en concreto, "colocando un gran cartel en el buzón de la vivienda". El portavoz de IU ha dado lectura a alguna de las cartas enviadas por la empresa a los vecinos en el que se emplea expresiones como "no venga con cuentos urbanísticos", "no mienta", o "algunos se agarran a un clavo ardiendo para no pagar". García considera "esperpéntico" el trato dispensado a la empresa por sus clientes y ha valorado que sería impensable que Emacsa se dirigiese así a los suyos.

Por último, el concejal de IU ha dado a conocer el acta de una asamblea extraordinaria, en la que se informó de la actualización de la tarifa, "subiendo en el algunos casos un 365%, pese a que se recomienda que no se beba el agua".