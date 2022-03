Lucas González Ojeda es director adjunto y jefe de análisis político de la Representación de la Comisión Europea en España, un puesto es el encargado de seguir los asuntos políticos y económicos en España, incluido el Plan de Recuperación y Resiliencia y hacer reportes políticos para Bruselas.

Hemos pasado de una pandemia mundial a una guerra. ¿Es el momento más duro al que se enfrenta Europa en los 11 años que lleva trabajando en la Comisión Europea?

En estos años, ha habido momentos difíciles y retos importantes como la pandemia, sin duda, o anteriormente los efectos de la crisis financiera del 2008, pero es cierto que ahora vivimos un momento especialmente duro por la invasión de un país como Ucrania que ha derivado en una guerra completamente injustificada.

¿Qué nota pone a la UE en la gestión de la pandemia? ¿Dan por superado ese capítulo?

Creo que todas las instituciones de la UE y de la Comisión Europea en particular tuvieron una reacción muy eficaz ante la pandemia, primero con la compra de las vacunas y después frente al impacto económico y la crisis derivada de la pandemia. La reacción fue rápida y ahora, después de muchas medidas, contamos con un Plan de Recuperación y Resilieciencia de más de 750.000 millones que será decisivo para la recuperación económica. No hay que cerrar este capítulo porque no solo hablamos de una cuestión sanitaria que, con la vacunación, parece superada, sino del impacto económico que ha provocado la pandemia en los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas.

Viene a Córdoba para ofrecer una conferencia sobre la actuación de la UE en la invasión de Rusia. ¿Cuál está siendo el papel de España en la crisis de Ucrania?

España es un país importantísimo en la UE, es la cuarta economía y tiene un papel muy relevante en cualquier cuestión que se debata en la UE. Por lo que hemos visto, España está apoyando con decisión todas las iniciativas que se han tomado desde Europa, desde las sanciones contra Rusia, a la ayuda humanitaria o la ayuda en materia de defensa, así como todas las medidas iniciadas para atajar el impacto económico que tendrá esta crisis en Europa.

¿Debió Europa actuar antes para frenar a Putin?

La UE ya inició una serie de sanciones a raíz de la invasión de Crimea en 2014. Después, se intensificaron al máximo las opciones diplomáticas para evitar lo que desgraciadamente se ha producido, que es una agresión injustificada que no responde a ningún tipo de acción o provocación por parte de Ucrania que condenamos y lamentamos profundamente y que esperamos acabe cuanto antes.

Con los elementos de juicio de que dispone, ¿cree que esta guerra será larga? ¿Europa prevé el escenario de que Putin avance?

Ojalá termine cuanto antes, esa es nuestra voluntad, queremos que acabe algo que nunca debió comenzar, aunque todo dependerá de qué curso lleve la agresión iniciada por Putin, por lo que no está en nuestras manos prever su duración. La UE es la garantía para todos los ciudadanos europeos, y para España por supuesto, de nuestra seguridad, protección y solidaridad mutua. Estamos centrados en la invasión que se está dando en Ucrania y no planteamos otros escenarios.

¿Está Europa preparada para recibir a tantos refugiados y gestionar su acogida?

Nosotros ya hemos demostrado en 2015 y 2016, con la crisis de refugiados provenientes de Siria, que estamos preparados para recibir a muchas personas e incluso, como ocurrió en ese momento, para atender a dos millones de personas que huían de un conflicto bélico. En este caso, la huida de ucranianos de su país debe tener una respuesta de la UE que consista en atenderles, procurarles refugio inmediato y hacerles titulares de derechos para que tengan educación, acceso a servicios médicos y ayudas con posibles empleos. Esta es una crisis muy importante desde el punto de vista humanitario y la UE tiene que responder como estamos haciendo.

¿Hay recursos para afrontar la factura económica que dejará esta nueva crisis?

Hoy más que nunca los fondos europeos Next Generation, así como el empleo y las inversiones que generen serán una pieza fundamental para superar esta crisis. Es evidente que una crisis como esta tiene un gran impacto económico, lo vemos en los precios de la energía, en la inflación y en problemas que se puedan producir en los sistemas de producción, por eso vamos a estar muy vigilantes. La UE está preparando un paquete de medidas económicas y actuaciones en el mercado energético, pero más que nunca lo que dejará huella será el empleo que se genere con estos fondos.

España ha puesto en marcha un sistema especial de protección para los refugiados de Ucrania que por primera vez otorga permiso de empleo y residencia en 24 horas, ¿crea esto refugiados de primera y de segunda?

No hay refugiados de primera y de segunda. En Europa, todo el mundo que cree que tiene derecho a asilo puede solicitarlo y se valora su solicitud exactamente igual que para el resto. Lo que pasa es que estamos en una crisis muy fuerte, que tiene lugar en las fronteras de la Unión Europea, no hay que olvidarlo, y por tanto, tenemos que responder de forma inmediata atajando el problema y ofreciendo atención a las personas que huyen de la guerra.

¿En toda Europa se están siguiendo las mismas directrices?

Sí, la Comisión Europea ha activado un mecanismo de protección temporal común para todos los países con el fin de asegurar el estatus de todos los refugiados que vienen de Ucrania y procurarles apoyo y ayudas sea cual sea el país al que lleguen.

Estamos viendo a multitud de particulares espontáneos acudir a recoger refugiados. ¿Hay problemas de descoordinación, está funcionando el protocolo de actuación?

La gente ha reaccionado de una forma muy solidaria, tanto en España como en otros países, sobre todo, en aquellos que tienen frontera con Ucrania y en concreto, Polonia. Y eso es una buena noticia. A partir de ahí, tenemos que ser muy rigurosos para proteger a esas personas, especialmente, a los niños y ser capaces de coordinarnos bien y hacer un trabajo serio para garantizarles protección.

Por último, ¿qué va a pasar con la factura de la luz? ¿Europa está dispuesta a ir a la raíz del problema? ¿Cuándo empezaremos a pagar precios razonables?

El Consejo Europeo informal en Versalles ya habló de esa cuestión. En la Comisión Europea, somos perfectamente conscientes del impacto de esta crisis y de la subida de los precios de la energía en el bolsillo de los consumidores y estamos buscando soluciones comunes para todos los países de la UE. Es complicado saber cuándo volveremos a pagar precios razonables, dependerá mucho de cuánto dure esta invasión.