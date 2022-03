Conseguir testimonios de personas rusas o bielorrusas residentes en Córdoba que estén dispuestas a dar su opinión abiertamente sobre lo que ocurre en su país (para unos y otros, Rusia y Bielorrusia son casi la misma cosa ya) es una misión muy complicada. El miedo a las represalias que puedan sufrir ellos o sus familias, quién sabe si real o inculcado a base de años de propaganda, es el argumento que repiten todos cuando se les pregunta al respecto. Hace unos días, este periódico contactó con un ciudadano ruso, no diré si es hombre o mujer ni tampoco de dónde procede exactamente. Es una persona formada y respetada en su ámbito profesional. Lleva algunos años en Córdoba, donde se expresa abiertamente sobre lo que está ocurriendo en su país solo en círculos pequeños. Los familiares que dejó atrás le transmiten no solo cómo están viviendo el horror de la guerra de Ucrania desde el lado supuestamente seguro de la frontera sino el terror que les provocan sus propios dirigentes, que dibujan como verdaderos sabuesos capaces de conseguir cualquier información sobre sus vidas. Por más que cueste imaginar tal despliegue, asegura que desde las embajadas españolas se controla cualquier opinión que se emita públicamente contraria a Putin, a Rusia o a Lukashenko. ¿De veras es eso posible? Tras una infructuosa entrevista en la que insiste en que no se den nombres ni datos que puedan ponerle cara, expresa su enérgica condena a la guerra, esa palabra cuyo uso está penado en su país con hasta 20 años de cárcel. Luego opina, sin entrar en mucho detalle, que Europa perdió su oportunidad de evitar la masacre que está asolando Ucrania cuando en el año 2020 decidió mirar hacia otro lado ante lo que ocurría en Bielorrusia, cuando Lukashenko se hizo con el poder con la ayuda de Putin, a cambio de abrirle la puerta para atacar a Ucrania desde su territorio.

No es la única persona que piensa así, muchos rusos que viven en Europa señalan ese momento como la oportunidad perdida, como el aviso desoído por Europa, aunque nadie sabe qué hubiera ocurrido si en ese momento la UE se hubiera decidido a ayudar a los opositores del presidente bielorruso para organizar unas nuevas elecciones transparentes. Comenta eso y su opinión sobre la rusofobia que se está empezando a forjar en Europa y que achaca a quienes pretenden solidarizarse con los símbolos de Putin sin condenar abiertamente la guerra, algo que considera completamente fuera de lugar.

No dice mucho más, no quiere entrar en detalles e insiste en que «hay muchos matices que los europeos no entienden sobre la guerra en Ucrania», al tiempo que recalca que no se puede identificar a la población con quienes ejercen el poder y la fuerza. Cuando está todo escrito, revisa el texto y luego se lo envía a su familia para que le dé el visto bueno. La respuesta final es no, se niega a que se publique su opinión. «No es seguro, podría poner en peligro a mi familia si llegan a saber que he sido yo». Luego, me acuerdo de una amiga rusa a la que pregunté su opinión y que también se opuso: «En Europa, todo el mundo dice lo que quiere sin pensarlo demasiado, en mi país eso no es posible». Al final, el miedo gana.