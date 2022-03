Ha fallecido a los 102 años de edad Antonia Figueroba Gala, mujer que ha dejado una gran huella entre los cordobeses. Se trata de una de las pocas cordobesas que pudo sentirse satisfecha de celebrar su cumplecentenario en compañía de una gran familia compuesta por cuatro generaciones posteriores. Antonia, conocida como ‘La tita Antoñita’ por toda su familia, nació en La Cardenchosa, aldea de Fuente Obejuna, el 11 de septiembre de 1919, siendo la tercera de cuatro hermanas, y la única que no optó por el matrimonio, entregándose de palabra a Dios y a las familias de sus tres hermanas. Desde ese momento, y como afirman todos los miembros de su extensa familia, ha mantenido una fiel entereza «con los principios cristianos que ha sabido transmitir a sus veinte sobrinos directos y descendientes», que para conmemorar su centenario le organizaron diversas actividades para agradecerle el trato y cariño que les ha dado.

Así, en septiembre del 2019, día de su cumpleaños, recibió una fiesta sorpresa en el hogar San Rafael, que dio paso tres días después al evento más importante para ella, una solemne misa en la capilla de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Después de la eucaristía, todos los miembros de su familia se desplazaron al Parador de la Arruzafa para darle un merecido homenaje y un particular regalo: una foto del Papa Francisco, una carta personal del Papa y un rosario del Vaticano.

Prueba de su fe dejó una carta escrita antes de fallecer, en la que decía: “Mi querido y muy amado Señor: Te escribo esta carta para decirte, y espero me concedas la súplica que con todo mi corazón y gran ilusión te hago. Primeramente te pido por tantas y tantas almas que están alejadas de ti y que tanto me preocupan. Te pido las ilumines y las lleves por el buen camino. Y para mi te pido que siga haciendo tu Santa voluntad, quiero servirte y amarte hasta mi muerte, toda mi vida quiero ser fiel y me ayudes en todo lo que me proponga hacer no solo para el bien de mi alma sino por todas las demás que ya te he anunciado anteriormente. Quiero hacer todo el bien que pueda y mis fuerzas me lo permitan. Hasta que nos veamos en el cielo”.