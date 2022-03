La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha protagonizado en el Círculo de la Amistad un foro sobre política social, organizado por Diario CÓRDOBA, en el que ha ofrecido la conferencia La transformación de las políticas sociales en Andalucía. En su intervención, Ruiz ha hecho un repaso por las políticas aplicadas por su consejería durante los tres años que han transcurrido de mandato. Tres años, ha apuntado, en los que la labor de su equipo se han basado en una máxima: "Las políticas sociales son derechos humanos y los derechos, para garantizarlos, tienen que estar blindados. Las políticas sociales deben ser políticas de estado con una financiación blindada y estable".

En el recorrido por los hitos conseguidos, la consejera de Igualdad ha hablado también de los retos que quedan por delante y de proyectos que se pondrán en marcha en muy poco tiempo. Entre ellos, Ruiz ha adelantado la puesta en marcha de la Historia Social Única, una suerte de historial clínico/sanitario, que recoja la atención social prestada de forma individual a cada andaluz. La consejera ha recordado que hace tres años se encontró con una administración "lenta y farragosa", de ahí que se marcara el objetivo de provocar una profunda transformación digital que permitiera, ante todo, agilizar trámites (tan importantes en asuntos como la dependencia). Esa transformación, entiende la titular andaluza de Políticas Sociales, "ha llegado", como también lo han hecho "la agilización" o "la interoperabilidad".

En este punto, el de la transformación digital, es donde se enmarca ese proyecto de Historia Social Única, que se activará en muy pocos meses y que permitirá, ha detallado la consejera, "que a golpe de click lo tengamos todo".

Otro de los anuncios manifestados por Ruiz durante el acto ha sido la puesta en marcha de un modelo predictivo de la dependencia. Según ha detallado, este nuevo sistema permitirá "evaluar el envejecimiento, la previsión de incremento de la dependencia, qué recursos van a necesitar y dónde". El objetivo también se enfoca en una agilización de trámites que permita a las personas dependientes contar con los recursos públicos lo antes posible. En este punto, Ruiz ha valorado la reducción de las listas de espera de dependencia durante estos tres años. Ha asegurado que en este tiempo la lista de espera se ha reducido en más de 38.300 personas, casi a la mitad, concentrando Andalucía también casi la mitad de toda la bajada de las listas de espera de España.

La también consejera de Conciliación ha hablado de la activación de planes que ni siquiera han requerido coste económico, pero que sí han tenido resultados notables. Por ejemplo, ha nombrado la concentración en un solo paso de dos procesos que antes se hacían por separado: la visita a los dependientes para valorar el grado de dependencia y la elaboración del programa de atención. Esta idea se ha aplicado en varios municipios, como Lucena o Montilla, donde las listas de espera han conseguido reducirse un 75% y un 94%, respectivamente.

Infancia

Uno de los grandes hitos de las políticas sociales andaluzas en los últimos años ha sido la aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia (aprobada en el verano del año pasado), la cual fue apoyada por todos los grupos parlamentarios (excepto Vox, partido al que la consejera ha evitado nombrar durante su diatriba). Conseguir ese nivel de consenso, ha manifestado la consejera, "es difícil", pero entiende que era necesario sacar la normativa adelante dado que la anterior "no estaba en el mundo actual". Esta nueva ley, ha recordado, recoge claves bastante novedosas como el "derecho a crecer en familia". El objetivo, ha apuntado, es que "ningún niño menor de 13 años viva en un centro de menores, sino en acogimiento familiar", algo complicado, pero entiende Ruiz que "hay que ser valiente y proponerse retos".

Diversidad

En materia de diversidad, Ruiz ha hablado de la creación, entre otras cosas, de la Unidad de Diversidad de Trato e Igualdad. "La diversidad nos enriquece, no podemos excluir a nadie", ha insistido la consejera, que entre los proyectos sacados adelante en esta materia también ha nombrado el Consejo Andaluz Lgtbi o la creación de la primera casa de acogida para personas del colectivo, "porque hay personas Lgtbi que no pueden vivir en sus casas". Ha recordado, además, que los letrados de la consejería están disponibles también para personas que sean objeto de delitos de odio, como lo están también para mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

El retorno económico

En su conferencia, Rocío Ruiz ha insistido también en que las políticas sociales "no son un gasto, sino una inversión". Ruiz ha aludido a un estudio realizado por la Universidad de Málaga que apunta que el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) lo ocupan las políticas sociales, que generan más de 105.000 empleos. Este porcentaje, ha incidido, está "por encima de la banca, de la sanidad privada o de las telecomunicaciones", "Cada vez que creábamos una residencia en un municipio salvábamos al municipio. La economía de los cuidados está ahí y no va a parar", ha alegado la consejera.

Para Ruiz, han sido tres años de mandato "increíbles, muy complicados". Considera la consejera que ahora se han sentado las bases para un "proceso de transformación que no se hace en tres años" y que "queda mucho por crecer en políticas sociales y en igualdad". Eso sí, la consejera de Igualdad ha apuntado que "no va a haber transformación económica en Andalucía si no va de la mano de la transformación social".

"Los que llegan en patera y los que llegan de Ucrania, todos son niños y todos son nuestros"

Ruiz se ha referido también a los menores no acompañados que llegan hasta Andalucía y que podrían ser muchos más tras la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Sobre esto, Ruiz ha dejado claro que "los que llegan en patera y los que llegan de Ucrania, todos son niños y todos son nuestros cuando llegan a nuestra tierra. Así lo asumimos". Sobre los menores no acompañados que puedan llegar desde Ucrania con voluntarios particulares que se hayan desplazado hasta allí, Ruiz ha hecho un llamamiento. Ha recordado que es necesario acudir a la Policía para registrar a esos niños dada la importancia de contar con sus datos para asegurar que, más pronto que tarde, puedan reencontrarse con sus familias. Este viernes, por otro lado, se espera fijar el protocolo unificado de actuación entre Gobierno y autonomías para saber cómo proceder en todos estos asuntos.

Además, Ruiz ha recordado que su consejería creó un sistema de protección para estos niños y adolescentes de forma que puedan integrarse en barrios y pueblos y no estar destinados a vivir en albergues. "Conflictividad cero y rechazo escaso", ha asegurado la consejera, que ha manifestado que estos chavales están creando su vida en Andalucía, formando parte de la vecindad y de los centros educativos. Es más, ha aseverado Ruiz, antes había un 70% de abandono voluntario y ahora "se quedan en Andalucía".