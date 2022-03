La Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba y la plataforma de Ampas cordobesa Niñ@s del Sur ha celebrado este miércoles una concentración para rechazar el cierre de unidades en los centros educativos públicos que se vienen produciendo en los últimos años y contra los que se prevén para el próximo curso.

Según Antonio Rafael López, presidente de la junta de personal, la protesta pretende poner sobre la mesa la eliminación de más de 100 unidades escolares solo en la provincia de Córdoba en los cursos 2018/19 y 2019/20 "que la Junta de Andalucía justifica por la bajada de la natalidad" cuando, según los docentes y los padres, estos cierres suponen "un ataque a la educación pública, ya que en lugar de reducir la ratio y aumentar los desdobles de clases para ofrecer una formación más personalizada del alumnado, se opta por recortar unidades".

Los docentes se quejan también de la falta de información que ofrece la Delegación de Educación de Córdoba sobre las unidades que se eliminan, ya que los datos que se ofrecen se conocen con mucha posterioridad. "Hasta ahora, no nos han aportado la información del curso presente ni tampoco la previsión que manejan para el año que viene, aunque nos consta que hay centros como el CEIP Colón que ofertan menos plazas de Infantil de 3 años para el curso próximo, lo que supone que reduce las posibilidades de los padres de solicitar este centro y además refleja la intención de recortar una unidad". Para López, "la consecuencia de eliminar unidades de 3 años es el debilitamiento del centro afectado, ya que si no llegan nuevos niños a Infantil, tampoco habrá en los siguientes años para cursos posteriores". La junta de personal destaca además que todos los recortes "se ceban" con la educación pública, ya que en la concertada no se cierran unidades.

"La ratio media en Infantil y Primaria ya ha bajado en Andalucía"

Por su parte, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado este miércoles en el Parlamento que Andalucía “ya ha bajado” la ratio media en Infantil y Primaria y que el avance desde el inicio de la legislatura ha sido “indiscutible” como demuestran las cifras. Así, en el curso 2018-19, en la escuela pública la ratio media en el segundo ciclo de Infantil era de 20,66 y ahora está en 19,88, siete décimas menos. En el caso de Primaria, hace tres cursos, la ratio media era 21,55 y a día de hoy es de 20,71, ha descendido más de ocho décimas. Asimismo, Imbroda afirmó que "a pesar del descenso de alumnos, la escuela pública cuenta con más aulas y más docentes". Al respecto, ha insistido en que las cuentas “son muy claras, solo hay hacer los cálculos con objetividad y sin ideología”, a lo que ha añadido que si en Infantil y Primaria hay casi 50.000 alumnos menos y 5.300 docentes más, la ratio “indiscutiblemente ha bajado en Andalucía”.

Por etapas, en el segundo ciclo de Infantil hay casi 7.000 alumnos menos en este curso y se han incorporado al sistema educativo 255 maestros de refuerzo Covid, lo que ha permitido que la ratio baje por primera vez de 20 alumnos, 19,88 para ser exactos; en Primaria, con casi 10.000 niños menos y 1.290 docentes más, la ratio ha bajado por primera vez de 21 y se ha situado en 20,71.