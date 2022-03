Los transportistas, organizados en piquetes informativos, han cortado parte de la Nacional 432 en Córdoba, a la altura de la Carrera del Caballo, con motivo de la huelga del sector que afecta especialmente a los autónomos minoristas, pero a la que se han unido, según cuenta, otros profesionales del transporte de mercancías. En esta tercera jornada de paro, los piquetes movilizados en Córdoba han dado un paso más allá y se concentrado en torno a esta carretera para detener la circulación en los dos sentidos y seguir difundiendo a los compañeros que circulan por la vía las causas del cese de su actividad. También se han aglutinado en la glorieta cercana.

En la carretera, que une la capital con Cerro Muriano, se ha desplegado también un dispositivo de la Policía Nacional para garantizar el orden público y otro del subsector de Tráfico de la Guardia Civil para controlar el tráfico. En total, cerca de una treintena de personas se han unido a esta intervención. Según fuentes cercanas a los piquetes, se han llegado a acumular hasta 25 camiones en esta zona de la N-432. Con conocimiento previo de las rutas de mercancías, aseguran que han logrado parar a columnas formadas por decenas de vehículos de empresas como Mercadona. Y se preparan para hacerlo con algunos más.

Según cuenta Jorge Ruz, miembro de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, "cada vez se está uniendo más gente, van pasando los días y está viniendo gente de la provincia". El problema es que "la gente no está ganando dinero", insiste. Y, por su parte, asegura que si tiene que aguantar 30 o 60 días, lo hará.

Con el paso de los minutos, los vehículos de mercancías parados van creciendo en número. Durante la mañana, cuenta Miguel Barrero, otro de los miembros de la plataforma convocante, se han repetido los piquetes en las zonas de descarga de grandes superficies en Las Quemadas. Este trabajador aclara que comprenden que estén molestando a los compañeros que trabajan obligados, pero el objetivo es que este parón se note en los jefes de estos asalariados.

Sobre la falta de productos como el pescado, anunciada el martes por el delegado de Mercados, Antonio Álvarez, reconoce que "fue un triunfo". No porque la gente se quedase sin alimento, sino por la molestia para cargadores y como medida de presión para que el Gobierno "se de cuenta de que estamos aquí". A este le pide que se reúna con Manuel Hernández, presidente de la plataforma. Manuel Hernández

En cuanto a los sabotajes de camiones que, según Antonio Álvarez, han tenido lugar en el polígono de Las Quemadas, diferentes fuentes de los piquetes aseguran que no están relacionados con ellos. Barrero recalca que, hasta ahora, se están organizando "pacíficamente". Para ellos, los daños ocasionados a vehículos de compañeros no caben en las protestas, porque "no tienen culpa".