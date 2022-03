Eugeny Syrkin es un violinista ruso, originario de la ciudad de Saratov, a orillas del Volga, que forma parte de la Orquesta de Córdoba desde el año 1993. Salió de su país para buscarse la vida en Europa porque allí no tenía futuro y también por razones políticas, explica. Tiene 55 años y un hijo de 32 que vive en Moscú y que estos días intenta sobrevivir como puede. «Me cuenta que las cosas están mal, él trabaja en un estudio de doblaje y todos los encargos están parados en este momento, así que tuvo que buscarse otro empleo para pagar las facturas». Según lo que relata su hijo, los ciudadanos de Rusia está divididos. «Hay quien respalda a Putin y está a favor de la guerra, quienes están a favor de Putin, pero rechazan la invasión de Ucrania y quienes no quieren a Putin ni la guerra». Además, la población civil se enfrenta a otros problemas como la falta de liquidez, ya que no pueden usar las tarjetas y hay largas colas en los bancos. «Hay mucha incertidumbre porque nadie sabe cómo va a acabar todo esto», señala Syrkin, que se declara por encima de un hombre de paz además de «apolítico».

Este violinista, que antes de España vivió en Suiza y que a día de hoy se siente más español que ruso, denuncia con contundencia la invasión de Ucrania y la guerra en general. «Tengo un sentimiento de rabia al ver cómo en pleno siglo XXI puede estar ocurriendo algo así en Europa, no entiendo cómo ha podido fallar la vía del diálogo ni que esté muriendo tanta gente a ambos lados de la frontera de Europa por ello», comenta consternado. Además del dolor por las víctimas de este horror, muestra su rechazo al efecto que puede tener la rusofobia que empieza a observar en Occidente. «Me preocupa mucho que asistamos a una caza de brujas contra la población rusa en el ámbito del arte y la cultura porque para mí debería permanecer al margen, no tiene sentido vetar a artistas como Chaikovski o Dodostoievski», sentencia. En este sentido, cuestiona iniciativas como la propuesta del Festival de Mérida de no llevar a escena El lago de los cisnes, por ser una obra del compositor ruso, el veto anunciada en Suiza a una violinista rusa que tocó en Córdoba, solo por el hecho de ser de Rusia. «Es como dar por supuesto que cualquier ruso tiene que ser proguerra, lo cual es algo completamente absurdo», recalca. En su opinión, contaminar el mundo del arte y la cultura con esa rusofobia «sería algo muy dañino para todo el mundo, los músicos y los artistas somos considerados embajadores de la paz porque el arte no tiene fronteras ni banderas», afirma convencido, «además de las miles de víctimas inocentes que pueden morir y que están muriendo desde hace días por esta sinrazón de la guerra, me preocupa el daño que este conflicto puede causar a la cultura mundial, no solo a la rusa». Syrkin se queja también de la escasa información que está llegando a Occidente sobre lo que ocurre en Rusia. «Esta guerra no es entre rusos y ucranianos, es una guerra política», recalca, «pero nos falta información a unos y a otros, la realidad es que nada es blanco o negro, hay muchos matices que se pierden si no disponemos de datos suficientes». "Una guerra siempre es una barbarie" En Córdoba, comenta, mucha gente le pregunta cómo se siente. A todos les responde que se siente muy mal «porque una guerra siempre es una barbarie total, independientemente de quién tenga la razón, porque siempre hay víctimas inocentes». Dentro de sus posibilidades, está colaborando con el movimiento solidario de apoyo a Ucrania para aportar también su granito de arena. «No me sorprende nada la avalancha de solidaridad de la población española, es algo previsible porque somos europeos, personas civilizadas que solo desean vivir en paz», comenta. En su opinión, la gente de a pie no culpa a los rusos de lo que está pasando. «Yo creo que si hubiera ocurrido al revés, si Rusia hubiera sido invadida por otro país, la reacción de la población civil habría sido la misma, esa ola solidaria es apolítica, tiene una base humanitaria y se mueve en un intento de ayudar a las víctimas de una guerra, independientemente del color político o de los países que estén involucrados».