Un total de 52 patios cordobeses han presentado la solicitud para participar en el concurso de este año. La comisión de los patios se reunió ayer por primera vez e iniciará las visitas a los recintos para determinar si cumplen con los requisitos exigidos. Se espera que en unos días la comisión haga pública dicha inspección y publique el listado de patios admitidos provisionalmente en esta edición. El festival de los patios del 2022 se celebrará del 3 al 15 de mayo próximos y este año el Ayuntamiento de Córdoba ha fijado en 55 el número máximo de participantes.

El año pasado, cuando pese a la pandemia pudo celebrarse el certamen, se admitieron 50 patios,27 de arquitectura antigua y 23 de arquitectura moderna, mientras que cinco fueron excluidos. Además, fueron admitidos pero fuera de concurso ocho recintos más.

Novedades del 2022

La gran novedad de este año es la inclusión de una nueva categoría de patio: patios singulares que se sumará a las clásicas de patios de arquitectura tradicional y patios de arquitectura moderna. Con la inclusión de esta nueva modalidad se ha querido poner fin al problema surgido en anteriores ediciones con recintos que entraban a concurso pero que no pertenecían a particulares, si no a entidades como asociaciones, colectivos o entidades religiosas o congregaciones (ese fue el caso el año pasado del patio conventual de Santa Marta).

Se trataba, además, de una demanda histórica y, hasta ahora, no se habían incluido dentro del concurso por considerarse que partirían con ventaja sobre los cuidadores particulares (no es lo mismo cuidar un recinto entre muchos que entre pocos). Ejemplo de patios que podrían entrar a concursar serían el de San Basilio, 44, sede de la Asociación Amigos de los Patios, o el de Escañuela, 3, sede de Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños Saharauis. El principal requisito que se les pedirá es que las entidades no tengan ánimo de lucro.