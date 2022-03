Las comisarías de la provincia de Córdoba aún no han registrado ninguna solicitud de protección internacional por parte de refugiados ucranianos. Estos son los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, recopilados hasta el pasado viernes, que contrastan con la llegada de personas que relata la comunidad ucraniana, que solo en la ciudad calculan que debe haber ya unos 15 o 20 niños con sus madres. Según la portavoz, Anna Kostyuk, la mayoría de las familias han acudido ya o tienen cita con la Policía Nacional para presentar su solicitud de protección internacional.

Dos semanas después del inicio de la guerra en Ucrania, los cordobeses siguen donando a manos llenas medicamentos, comida no perecedera, ropa de abrigo y otros productos demandados por la comunidad ucraniana residente en la ciudad, que esta semana tiene previsto enviar a la frontera de Polonia otras 50 toneladas de ayuda humanitaria almacenadas en el centro de negocios Los Azahares. Según ha informado la portavoz, Anna Kostyuk, en la tarde de este lunes, tres autobuses salidos de Sevilla pasaron por Córdoba para completar la carga acumulada en la capital hispalense con material recogido aquí para su traslado conjunto. Estos autobuses tienen como objetivo traer a refugiados ucranianos a distintos puntos de Andalucía y para que no viajen vacíos, se han llenado con medicamentos y comida que entregarán en los campamentos de la frontera. Además, este martes saldrá in tráiler y el miércoles otro en la misma dirección.

La ropa donada, distribuida por edades, pañales, cochecitos de bebé y otros artículos donados, así como la comida perecedera, sobre todo fruta y verdura, que está siendo donada a la causa por empresas y particulares se entrega de forma gratuita a los refugiados ucranianos en el centro de negocios Los Azahares, ubicado en la avenida Guerrita, 4, en el barrio del Zoco.

La cesión temporal de varios locales que estaban vacíos a la comunidad ucraniana ha convertido este centro en punto de encuentro para los refugiados que están llegando y para los niños, ya que se ha habilitado una zona de ludoteca.

Los Boy Scouts, con los niños

Los Boy Scouts de Córdoba también se han animado a colaborar de forma desinteresada con los niños refugiados en la ciudad y ya han organizado el horario en el que ofrecerán clases de español y todo tipo de actividades de ocio (excursiones al campo, al zoo...) para hacer más fácil la llegada de los menores, tras los horrores vistos en la guerra y el trauma de abandonar sus vidas de un día para otro, y que puedan jugar, conocerse e interactuar entre ellos. Con ese fin, la comunidad ucraniana cordobesa organizó una fiesta de cumpleaños para Karina, una niña refugiada en la ciudad junto a su hermano y madre, Natalia, cocinera y esposa de un militar que ya relató a este periódico la dura experiencia que han vivido los tres al verse obligados a abandonar su país a causa de la guerra de forma repentina. Karina no pudo celebrar en 2021 su noveno cumpleaños debido a la pandemia y su madre y su abuela decidieron darle una sorpresa.

Teatro a beneficio de los refugiados

Por su parte, el Teatro Avanti recuerda que el próximo 18 de marzo a las 21 horas la compañía cordobesa Zero ConTres Teatro ofrecerá en sus instalaciones de la calle María Auxiliadora la representación de la obra Entre Líneas, de Chico Sánchez, a beneficio de los refugiados ucranianos. Entre Líneas es una obra de teatro del absurdo en la que se aborda el sinsentido de la guerra. En ella, los dos últimos soldados de bandos contrarios se ven en la tesitura de tener que decidir quién ha ganado esa batalla. Toda la recaudación se destinará a ayudar a los refugiados ucranianos por medio de Córdoba Acoge. Habrá un único pase y las entradas ya están a la venta www.teatroavanti.com También se puede optar por la fila cero si no tienen oportunidad de asistir presencialmente.